نوال المتوكل: النظرة الدونية تعيق الرياضة النسوية

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت نوال المتوكل، العداءة السابقة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة تدعم المرأة وتساوي بينها وبين الرجل في كل الرياضات، وتحرص على منح الفرصة لها في كل المسابقات التي تنطوي تحت رايتها.

وأضافت المتوكل، في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، أن التألق على المستوى الرياضي حلم يراود ملايين الفتيات في الوطن العربي، مشيرة إلى أنها على يقين تام بأن المرأة العربية قادرة على تحقيق إنجازات كبيرة في المحافل الدولية الكبرى مثل دورة الألعاب الأولمبية.

وتابعت المتوكل، البطلة الأولمبية السابقة، أنه قبل "أولمبياد 1984" لم يكن أحد يعتقد أن المرأة العربية قادرة على تحقيق ميدالية ذهبية في أي رياضة، خاصة وأنها لم يكن يسمح لها حتى بمتابعة المنافسات من المدرجات، قبل أن تنافس الرجل في الرياضة وتحقق إنجازات كبيرة.

وتساءلت: "هل كانت نوال المتوكل تحصل على الميدالية الذهبية لو منعت من حقها في ممارسة الرياضة؟" وتابعت قائلة: "سباق 400 متر كان بالنسبة لي درساً في الحياة، يبدأ بخط الانطلاق وبه 10 حواجز كلها عقبات؛ عليك أن تجتازها بدقة لتصل النهاية السعيدة".

واعترفت المتوكل أن هناك العديد من الصعوبات التي تعيق تطور رياضة المرأة، ومن بينها النظرة الدونية وعقلية البعض التي تنظر إلى أن مكان المرأة هو المطبخ والبيت وليس خارجه، ولكنها عكس ذلك لأنها متميزة وصاحبة كفاءة ومعرفة في قواعد الرياضة.

وكانت المتوكل حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، لتصبح أول مرأة عربية وأفريقية تحقق ذلك الإنجاز.