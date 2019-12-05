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الرئيسية | رياضة | الريال يحسم مصير أشرف حكيمي بإعادته إلى مدريد

الريال يحسم مصير أشرف حكيمي بإعادته إلى مدريد

الريال يحسم مصير أشرف حكيمي بإعادته إلى مدريد
أوعنا بلعيد
الخميس 05 دجنبر 2019 - 07:20

حسمت إدارة ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في أمر عودة الدولي المغربي أشرف حكيمي فور انتهاء فترة إعارته لبوروسيا دورتموند الألماني في يونيو المقبل، بعدما حصل على ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدافع المغربي المتألق رفقة بوروسيا دوتموند يحظى بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي طالب بعودته إلى ناديه الأم عقب تطور مستواه بشكل كبير.

وأوضح المصدر نفسه أن عودة أشرف حكيمي إلى الريال ستشكل عائقا بالنسبة إلى داني كارفخال، حيث سيشهد مركز الظهير الأيمن للميرنغي منافسة شرسة بين اللاعبين مع الأخذ بعين الاعتبار الثقة التي بات يحظى بها المدافع المغربي الشاب من قبل الإدارة التقنية.

وكان حكيمي قد انتقل إلى بوروسيا دورتموند بغية الظفر بدقائق لعب أكثر؛ وهو ما تأتى له تحت قيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، الذي منحه الثقة وساعده على تطوره مستواه ما سيمكنه من العودة إلى الريال وهو منتش وبمعنويات مرتفعة عقب العروض التي قدمها بقميص أسود الفيستفال.

وينتظر أن يشكل اللاعب المذكور منافسا قويا للإسباني كارفخال على مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى مراهنة زيدان على حكيمي كلاعب "جوكر" قادر على شغل أكثر من مركز سواء بإشراكه كظهير أيسر وهو ما سيهدد مكان البرازيلي مارسيلو أو اللعب بورقته كمهاجم جناح يمينا ويسارا وهي المراكز التي شغلها رفقة دورتموند والمنتخب الوطني المغربي.

ويمني مسؤولو بوروسيا دوتموند النفس بالتعاقد بصفة نهائية مع حكيمي بعدما طالب أنصار النادي والطاقم التقني باستمراره مع المجموعة، وهي الرغبة التي تبدو صعبة؛ نظرا لأن مطلب اللاعب نفسه ممثل في العودة إلى ناديه الأم، وهو ما وعده فيلورتينو بيريز بتحقيقه نهاية الموسم الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدالرحيم الخميس 05 دجنبر 2019 - 07:46
في نظري يجب يبقى في فريق الألماني لان هناك غالببا يلعب رسميا اما في الريال لا اضن ذلك
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5
2 - اولاد امراح الخميس 05 دجنبر 2019 - 07:47
اشرف حكيمي ،لاعب متخلق وتلقاءي و(مرضي الوالدين)اتمنى ان يكون تاني افريقي يفوز بالكرة الذهبية ،بعد جورج ويا.كل شيء عند الله قريب.
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6
3 - خبير الخميس 05 دجنبر 2019 - 07:51
,بالتوفيق اشرف فخر اولمبيك الدشيرة و مدرستها
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-1
4 - عبدالقادر جرسيف الخميس 05 دجنبر 2019 - 08:18
السلام عليكم، اخي حكيمي اتمنى ان تبقى بفريقك او تنتقل إلى إحدى الفرق الانجليزية على ان تلتحق بفريق ريال مدريد ولا نعد نشاهدك الا في دكة البدلاء.
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