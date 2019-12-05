ضمك السعودي يرفض عودة ياجور للدوري المغربي‬

أوعنا بلعيد

يرغب مسؤولو نادي ضمك، الناشط بالدوري السعودي للمحترفين، في استمرار المهاجم المغربي محسن ياجور إلى نهاية الموسم الحالي بعدما أشيع في وقت سابق اقترابه من العودة صوب الدوري المغربي الاحترافي عبر بوابة فريقه السابق الرجاء الرياضي بالإضافة إلى أندية أخرى.

وحسب مصدر هسبريس، فإن محسن ياجور سيكمل مشواره رفقة نادي ضمك إلى نهاية الموسم الحالي ولن يعود إلى الدوري المغربي الاحترافي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما أن علاقته مع إدارة ناديه الحالي جيدة.

وأضاف المصدر أن الهداف السابق لفريق الرجاء لا يعاني من أي مشاكل رفقة فريق ضمك، كما أن الطاقم التقني تحت قيادة الجزائري نور الدين بن زكري متمسك بخدماته بشكل كبير ولا نية لديه لتسريحه لخوض تجربة احترافية جديدة.

وتهدف إدارة الفريق السعودي إلى التعاقد مع مهاجم آخر لضخ دماء جديدة في الخط الأمامي، لا سيما أن المجموعة الحالية لم تقدم المأمول منها وتسجل أرقاما ضعيفة جدا على المستوى الهجومي؛ وهو ما أثر بشكل كبير على نتائج الفريق، بعد بداية الموسم الحالي.

في المقابل، يرتقب أن يغادر مواطنه وزميله زكرياء حدراف فريقه الحالي بعدما فشل في فرض نفسه ضمن خطط المدرب نور الدين بن زكري، كما وجد بعض الصعوبة في التأقلم مع زملائه الجدد بدوري محمد بن سلمان.

وترغب العديد من أندية الدوري المغربي في الاستفادة من خدمات حدراف، فور رحيله عن فريق ضمك؛ من بينها فريق الرجاء، الذي لا يزال في أمس الحاجة إلى خدمات اللاعب في الجهة اليمنى بعدما ترك فراغا بعد رحيله بالمركاتو الصيفي المنصرم.

يشار إلى أن فريق ضمك يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي الممتاز، بعد مرور 10 جولات حصد فيها 8 هزائم مقابل انتصار وحيد ومثله من التعادلات، كما يملك الفريق أضعف هجوم بعدما سجل أربعة أهداف فقط بينما استقبلت شباكه 21 هدفا.