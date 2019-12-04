هذا برنامج مباريات ربع نهائي كأس محمد السادس

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أجريت بعد زوال اليوم الأربعاء، قرعة دور ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالعاصمة السعودية الرياض، حيث كشفت منافسي فريقي الرجاء الرياضي وأولمبيك آسفي في الأدوار النهائية.

ووضعت قرعة ربع ونصف نهائي المسابقة، فريق الرجاء الرياضي في مواجهة المتأهل من مباراة فريقي مولودية الجزائر ونظيره القوة الجوية العراقي، على أن يلاقي في حالة التأهل لدور النصف المتأهل بين فريقي الاتحاد السكندري المصري والإسماعيلي المصري.

وأفرزت القرعة مواجهة أولمبيك آسفي الممثل الثاني للمغرب في هذه المسابقة، لنظيره الاتحاد السعودي في اصطدام قوي، على أن يواجه في حالة التأهل لنصف النهائي، المتأهل بين الشباب السعودي والشرطة العراقي.

وتجرى مباريات الأدوار النهائية للمسابقة بالاعتماد على تقنية "حكم الفيديو المساعد"، حيث نظم الاتحاد العربي تدريب للحكام دام لأسبوع بالعاصمة السعودية، بحضور وازن للحكام المغاربة، في مقدمتهم رضوان جيد، ونور الدين الجعفري، وعادل زوراق، وسمير الكزاز، ولحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد.

ويبقى البرنامج الكامل لمباريات دور ربع نهائي المسابقة على الشكل التالي:

الشباب السعودي // الشرطة العراقي

الاتحاد السعودي // أولمبيك آسفي

الاتحاد السكندري المصري // الإسماعيلي المصري

مولودية الجزائر أو القوة العراقي // الرجاء الرياضي.

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