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الرئيسية | رياضة | مواعيد منافسات "طوكيو 2020" تتجنّب الحر الشديد

مواعيد منافسات "طوكيو 2020" تتجنّب الحر الشديد

مواعيد منافسات "طوكيو 2020" تتجنّب الحر الشديد
هسبريس - رويترز
الخميس 05 دجنبر 2019 - 17:40

قال منظمو أولمبياد "طوكيو 2020"، اليوم الخميس، إنه سيتم تغيير المزيد من مواعيد المنافسات الرياضية لتجنب الحر الشديد في الصيف.

وتتجاوز درجات الحرارة في طوكيو، خلال شهري يونيو ويوليوز، 30 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة؛ وشكلت الاستعدادات لمقاومة هذه الظروف مشكلة للمنظمين.

ونقلت اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل سباق الماراثون، وهو من أهم الأحداث المرتقبة في الأولمبياد، وسباق المشي إلى مدينة سابورو، شمال البلاد، لتوفير ظروف جوية أفضل للتنافس.

وقررت اللجنة المنظمة المحلية تعديل مواعيد منافسات الثلاثي والفروسية، كما تغير موعد منافسات الثلاثي الفردي للسيدات من 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي إلى 6:30 صباحا، بينما تبدأ منافسات للفروسية بين 7:30 والثامنة صباحا.

وتأتي التعديلات بعد مناقشات بين منظمي "طوكيو 2020" واللجنة الأولمبية الدولية؛ التي تجتمع لجنتها التنفيذية حاليا في مدينة لوزان السويسرية.

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