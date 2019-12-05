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الرئيسية | رياضة | مصدر تحكيمي ينهي جدل الطرد بلقاء طنجة وخريبكة

مصدر تحكيمي ينهي جدل الطرد بلقاء طنجة وخريبكة

مصدر تحكيمي ينهي جدل الطرد بلقاء طنجة وخريبكة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الخميس 05 دجنبر 2019 - 13:08

خلفت حالة تحكيمية في مباراة فريقي اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة، التي أجريت أمس الأربعاء، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المغربية، بعد حدوث غموض وترويج مغلوط في تحديد اللاعب الحاصل على أولى البطاقات في المباراة.

وتواصلت "هسبورت" مع مصدر تحكيمي مقرب من طاقم الحكم جلال جيد، الذي قاد النزال، حيث أكد أن هذا الأخير أشهر أربع بطاقات صفراء في وجه لاعبي فريق اتحاد طنجة، كانت الأولى للاعب أستاتي في الدقيقة الـ53 والثانية لأيوب الجرفي في الدقيقة الـ75، وزكرياء الهريش في الدقيقة الـ79، وأيمن ساديل في الدقيقة الـ87.

وأوضح المصدر أن الحديث عن "نيل اللاعب زكرياء الهريش لبطاقتين صفراوين دون طرده" عار من الصحة، حيث لم يحصل إلا على بطاقة صفراء واحدة كانت في الدقيقة الـ79، مؤكدا أن البطاقات سجلها ثلاثي التحكيم بشكل مضبوط ،إضافة إلى الحكم الرابع، مبرزا أن مندوب المباراة ومراقب الحكام قد أكدا بدورهما المعطيات نفسها بعد نهاية النزال.

وأضاف أن الحكم جلال جيد قد أخبر، أثناء توجيهه للبطاقة الصفراء في الحالة التي أثارت الجدل، مساعديه والحكم الرابع عبر جهاز التواصل اللاسلكي باللاعب رقم 22 الحاصل على الإنذار قصد تسجيله؛ وهو الرقم الذي يحمله اللاعب طارق أستاتي، الشيء الذي تضمنته ورقة التحكيم الخاصة بالمباراة.

مسؤول داخل إدارة فريق اتحاد طنجة أكد هذا المعطى، في تصريح لـ"هسبورت"، وذكر أن اللاعب زكرياء الهريش قد نال بطاقة صفراء واحدة في المباراة، موضحا أن هذا الأخير لم يحصل على الإنذار في الدقيقة الـ53؛ بل تحصل عليه اللاعب طارق أستاتي، مستغربا من حجم الترويج المغلوط الذي خلفه الموضوع.

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1 - خليلوفيتش الخميس 05 دجنبر 2019 - 13:29
بعض البشر همهم الوحيد هو زرع الفتنة و البلبلة و ذلك بغرض خلق ما اصبح يصطلح عليه بالبوز و من هذا المنبر ادعوا لهم بالشفاء العاجل من هذا المرض الخطير الذي اصبح متفشيا بكثرة في الآونة الأخيرة. قولوا آميييييين
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