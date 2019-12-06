24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات (5.00)

  2. إسرائيل تهدد بتفويت أملاك مسيحية بالقدس للمستوطنين الصهاينة (5.00)

  3. الهجرة السرية تقتل العشرات قبالة شواطئ موريتانيا (5.00)

  4. مجموعة عبيدات الرمى تخطف الأنظار في نيودلهي (5.00)

  5. أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس (2.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عملية جراحية تبعد بوطيب عن الميادين لأشهر

عملية جراحية تبعد بوطيب عن الميادين لأشهر

عملية جراحية تبعد بوطيب عن الميادين لأشهر
أوعنا بلعيد
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 07:35

حل الدولي المغربي خالد بوطيب بفرنسا لإجراء عملية جراحية على ركبته؛ وهو ما سيحرمه من اللعب، وسيضطره إلى الغياب عن الملاعب لفترة طويلة سواء مع فريقه الزمالك المصري أو مع المنتخب المغربي، على الرغم من أن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش كان قد استبعده من مفكرته خلال المباريات السابقة.

وينتظر أن يغيب المهاجم المغربي عن الميادين لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور مقبلة، وفق ما كشف عنه مصدر مسؤول بداخل فريق الزمالك المصري؛ وهو ما سيشكل ضربة قوية للإدارة التي كانت تنتظر قدوم فترة الانتقالات الشتوية، بغية التخلص من اللاعب.

وكانت إدارة "الأبيض المصري" قد وافقت على سفر المهاجم المغربي إلى فرنسا للخضوع لجراحة في ركبته، بعد معاناته من الإصابة التي حرمته من اللعب كثيرا في بداية الموسم الجديد؛ وهو القرار الذي جرّ عليها انتقادات كثيرة، نظرا لأن اللاعب كان يلعب وهو مصاب.

وتلقى الزمالك صدمة قوية بعد إصابة بوطيب الطويلة، لا سيما أنه يشغل مقعدا في القائمة الإفريقية للفريق الذي يخوض منافسات دوري الأبطال، بالرغم من كونه لم يقدم المأمول منه عقب استقدامه منذ موسمين من فريق مالطية سبور التركي.

وحسب مصادر مصرية، سيغادر بوطيب فريقه الزمالك بعدما قرّرت الإدارة الاستغناء عن خدماته بغية التعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز تركيبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الجديد للأبيض المصري.

ويستعد ممثل الكرة المصرية لخوض مباراة "أول أغسطس" الأنغولي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم غد السبت، بعد أن خسر لقاء الجولة الأولى أمام "مازيمبي" الكونغولي بثلاثية نظيفة عجلت رحيل المدرب الصربي ميتشو، ليخلفه المدرب السابق لفريق الرجاء باتريس كارتيرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.