عملية جراحية تبعد بوطيب عن الميادين لأشهر

أوعنا بلعيد

حل الدولي المغربي خالد بوطيب بفرنسا لإجراء عملية جراحية على ركبته؛ وهو ما سيحرمه من اللعب، وسيضطره إلى الغياب عن الملاعب لفترة طويلة سواء مع فريقه الزمالك المصري أو مع المنتخب المغربي، على الرغم من أن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش كان قد استبعده من مفكرته خلال المباريات السابقة.

وينتظر أن يغيب المهاجم المغربي عن الميادين لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور مقبلة، وفق ما كشف عنه مصدر مسؤول بداخل فريق الزمالك المصري؛ وهو ما سيشكل ضربة قوية للإدارة التي كانت تنتظر قدوم فترة الانتقالات الشتوية، بغية التخلص من اللاعب.

وكانت إدارة "الأبيض المصري" قد وافقت على سفر المهاجم المغربي إلى فرنسا للخضوع لجراحة في ركبته، بعد معاناته من الإصابة التي حرمته من اللعب كثيرا في بداية الموسم الجديد؛ وهو القرار الذي جرّ عليها انتقادات كثيرة، نظرا لأن اللاعب كان يلعب وهو مصاب.

وتلقى الزمالك صدمة قوية بعد إصابة بوطيب الطويلة، لا سيما أنه يشغل مقعدا في القائمة الإفريقية للفريق الذي يخوض منافسات دوري الأبطال، بالرغم من كونه لم يقدم المأمول منه عقب استقدامه منذ موسمين من فريق مالطية سبور التركي.

وحسب مصادر مصرية، سيغادر بوطيب فريقه الزمالك بعدما قرّرت الإدارة الاستغناء عن خدماته بغية التعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز تركيبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الجديد للأبيض المصري.

ويستعد ممثل الكرة المصرية لخوض مباراة "أول أغسطس" الأنغولي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم غد السبت، بعد أن خسر لقاء الجولة الأولى أمام "مازيمبي" الكونغولي بثلاثية نظيفة عجلت رحيل المدرب الصربي ميتشو، ليخلفه المدرب السابق لفريق الرجاء باتريس كارتيرون.