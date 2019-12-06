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الرئيسية | رياضة | كارتيرون يضع سلامي في مأزق بـ"أبطال إفريقيا"

كارتيرون يضع سلامي في مأزق بـ"أبطال إفريقيا"

كارتيرون يضع سلامي في مأزق بـ"أبطال إفريقيا"
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 09:03

وجد جمال سلامي، المدرب الجديد لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، نفسه في موقف حرج، بخصوص قائمة الفريق المسجلة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولن يكون بإمكان مدرب الرجاء تعزيز لائحة الفريق الإفريقية بأسماء جديدة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، باستثناء لاعب واحد فقط، إذ يتوفر "النسور" على مركز واحد شاغر ضمن لائحته؛ وهو ما يجعل المدرب في موقف صعب، وسيكون مضطرا إلى إضافة لاعب واحد إلى قائمته الإفريقية.

وكان سلامي يسعى إلى تعزيز تشكيلة الفريق بأسماء أخرى، خلال الانتقالات الشتوية، من أجل ضخ دماء جديدة في المراكز التي يرى بأنها تحتاج إلى انتدابات، قبل أن يفاجأ باستحالة ذلك، بعدما كان المدرب السابق باتريس كارتيرون قد سجّل خمسة لاعبين من فريق الأَمل ضمن اللائحة الإفريقية.

وتضم قائمة الرجاء أسماء من فريق الأمل، ضمها المدرب كارتيرون؛ من بينها زكريا الدرويش وهشام إصلاح وزكريا الهبطي وعبد الرزاق غازوت، بالإضافة إلى اللاعب عبد الإله مدكور، وهي أسماء ليست لها التجربة الكافية إفريقيا.

وفي حالة قام الفريق "الأخضر" بانتدابات خلال "المركاتو" المقبل، فلن يكون بإمكان سلامي إضافة أكثر من لاعب واحد إلى لائحته الإفريقية.

يشار إلى أن جماهير الرجاء تطالب المكتب المسير للفريق بالقيام بانتدابات خلال الانتقالات المقبلة، من أجل تعزيز تركيبته بلاعبين قادرين على إعطاء الإضافة في المراكز التي تحتاج إلى ذلك.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Real الجمعة 06 دجنبر 2019 - 09:31
Les excuses ont deja commence...hahaha
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2 - متتبع الجمعة 06 دجنبر 2019 - 09:34
التسيير العشواءي والضحية الجمهور.اين المكتب والمسيرين من وضع برنامج ناجح للفريق.سمعتم تصريح مدرب الترجي واجهنا فريق ضعيف. تريدون اللعب بالأمل مع الأهلي والترجي و مازمبي. . سوء التسيير.
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3 - رضوان الجمعة 06 دجنبر 2019 - 09:34
السلامي كمدرب لفريق كبير فاته القطار... عما يبدو فانه تاءه ولايتحكم في مجريات الامور و حتى الشخصية تفتقده . ربما رجل مزيان ولكن الكلمة للكفاءة و النتيجة وضبط الأمور. الطاوسي له مقوماته أفضل و لولا الغلط الاحترافي الفادح الدي ارتكب في المقابلة المغرب في جنوب أفريقيا اضن حينما كان منتصرا بهدف و في غضون الدقيقة 89 بدأ يركع و يصلي و حينما انتهى وجد أن الفريق الجنوب الأفريقي قد سجل و فاز...لأصبح مدربا للفريق الوطني و لن نحتاج لا لرونار ولا لأحد آخر. اتمنى ان يكون قد فهم الدرس القاسي لأن كان عليه أن يتابع أطوار المقابلة إلى الآخر و يتدخل في مجرياتها و ويكون على اتصال بها . لأن دالك هو مهمته أمام 40 مليون مغربي.
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