"الماص" يعول على الجعواني للعودة إلى قسم الكبار‬

أوعنا بلعيد

اختار مسؤولو فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، والمنتمي إلى القسم الوطني الثاني بالدوري الاحترافي، الإطار الوطني منير الجعواني للإشراف على تدريب المجموعة خلفا لسمير يعيش، المقال من منصبه بسبب تذبذب نتائج النمور الصفر.

وتعاقد المكتب المسير لـ"الماص" مع منير الجعواني بعقد سيشرف من خلاله على تدريب ممثل الكرة الفاسية، على أن يكون مساعده الأول في هذه المهمة عادل السراج، الذي سبق أن اشتغل برفقته أثناء إشرافهما على قيادة نادي نهضة بركان.

واختارت إدارة "الماص" منير الجعواني ليقود ممثل الكرة الفاسية بغية بث روح جديدة في المجموعة وقيادتها إلى تحقيق أبرز أهداف الموسم، والمتمثل في تحقيق العودة إلى القسم الأول.

وسبق لإدارة "الماص"، برئاسة إسماعيل الجامعي، أن عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع المدرب يعيش، بهدف التوصل إلى اتفاق لمغادرته النادي؛ غير أن مسؤولا ذا صوت مسموع بالإدارة التقنية ويحظى باحترام الكل طالب بمنحه فرصة أخرى، فضلا عن رفض المدرب فسخ عقده بشكل ودي ومطالبته بالحصول على كامل المبالغ المستحقة في عقده، لكن التعادل الأخير أمام الدشيرة عجّل برحيله.

واضطر المكتب المسير لـ"الماص" إلى إقالة يعيش من منصبه، عقب الاحتجاجات الكثيرة التي تعرض لها من قبل أنصار وعشاق ومحبي الفريق بعد تحقيقه لمجموعة من التعادلات؛ آخرها تعادله بهدفين لمثلهما أمام مضيفه أولمبيك الدشيرة ضمن الأسبوع العاشر، وهو ما يراه جمهور "الصافانا" إهدارا للوقت والجهد ما قد يعيد سيناريو النادي القنيطري الموسم الماضي تحت قيادة المدرب نفسه.

بالمقابل، دخل لاعبو فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، بمدينة المحمدية، في معسكر تدريبي استعدادا لمباراتهم المقبلة أمام فريق الاتحاد البيضاوي، المقرر إجراؤها يوم الأحد 08 دجنبر الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال بملعب الصخور السوداء بالدار البيضاء، لحساب الجولة الـ11 من بطولة القسم الوطني الثاني.

ويحتل "الماص" المركز التاسع بعد مرور عشر جولات وفي رصيده 12 نقطة، حصل عليها من 6 تعادلات وفوزين وهزيمتين، وسجل هجومه 12 هدفا واستقبلت شباكه الرصيد نفسه من الأهداف، ويبتعد عن شباب المحمدية متصدر الدرجة الثانية بفارق سبع نقاط.