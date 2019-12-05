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كُتّاب وآراء
المنتخب السعودي يعبر قطر إلى نهائي "خليجي 24"
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر بفوزه الثمين 1-0 على نظيره القطري، اليوم الخميس، في مباراتهما بالمربع الذهبي للبطولة على ملعب "الجنوب" في الدوحة.
وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 28، وفشل الفريقان في هز الشباك فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للمنتخب السعودي الذي تأهل لمواجهة نظيره البحريني في المباراة النهائية لـ"خليجي 24" يوم الأحد المقبل.