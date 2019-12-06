24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جمعيات تحمّل المؤسسات الحكومية مسؤولية "ضعف التبرع بالدم" (5.00)

  2. العثماني: محاربة الفساد مستمرة .. ووطنية موظفي الإدارة عالية (5.00)

  3. أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)

  4. الشامي يرسم معالم النموذج التنموي المغربي الجديد (5.00)

  5. ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رئيس الحسنية: راتب فاخر أقل من 30 مليون سنتيم

رئيس الحسنية: راتب فاخر أقل من 30 مليون سنتيم

رئيس الحسنية: راتب فاخر أقل من 30 مليون سنتيم
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 13:48

عبر الحبيب سيدينو، رئيس فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عن امتعاضه الكبير جراء الإشاعات والمغالطات التي باتت تلاحقه الفريق "السوسي" في الأيام الأخيرة، منذ إقالة المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، وتعيين امحمد فاخر.

واضطر رئيس الحسنية إلى إصدار بيان توضيحي ينفي من خلاله العديد من الشائعات التي باتت تستهدف "غزالة سوس" والتي كانت آخرها ترويج التعاقد مع امحمد فاخر براتب شهري يبلغ 30 مليون سنتيم، وتوصل رئيس الحسنية برسالة من والي جهة سوس ماسة، يخبره من خلالها بضرورة إيجاد مخرج لأزمة الفريق بشكل مستعجل لتفادي تواصل خروج الأنصار للاحتجاج بالشارع.

وكذب الحبيب سيدينو، كل ذلك بالتأكيد في بلاغ رسمي على أنه لم يتوصل بأي رسالة من والي الجهة، كما جزم أن تحديد راتب امحمد فاخر في 30 مليون سنتيم عار من الصحة، حيث أن راتب الإطار الوطني المذكور بعيد كل البعد عن هذا الرقم.

ونفى رئيس الحسنية، نية المكتب المسير التفريط في أبناء مدرسة الفريق وبيعهم كما تم الترويج، مبرزا أنه لن يتم التفريط في أبناء الفريق كما أنه لن يتم التعاقد مع لاعبين متقدمين في السن.

وأوضح سيدينو، أن ما تم ترويجه، أمس الخميس، بعد مشاركته في اللقاء الوطني حول ظاهرة شغب الملاعب بأكادير، بخصوص مطالبته بمنع الجماهير من الحضور للملعب، يعد تفسير مغلوط فسره البعض بطريقته، إذ أن رئيس الحسنية تطرق في كلمته لنموذج التدابير المتخذة في الملاعب الأوروبية في حق كل من يقوم بأعمال التخريب والشغب بالملاعب، حيث يتم منعه من ولوج الملعب.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الحق في المعلومة الجمعة 06 دجنبر 2019 - 14:04
كذب المبلغ لكنه لم يعطي المبلغ الصحيح لانه وببساطة "سر من أسرار الدولة" لوكان ماحشمش من ذكر المبلغ كون قالو علانية لأن الأمر يهم محبي الفريق والفريق ليس ملك لهم واللي مابغاش يعلن على الراتب يمشي يخدم في شي خدمة ماشي ملك للعموم وديك الساعة حتى واحد ماغادي يطالبو بذكر الراتب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.