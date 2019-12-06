رئيس الحسنية: راتب فاخر أقل من 30 مليون سنتيم

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عبر الحبيب سيدينو، رئيس فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عن امتعاضه الكبير جراء الإشاعات والمغالطات التي باتت تلاحقه الفريق "السوسي" في الأيام الأخيرة، منذ إقالة المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، وتعيين امحمد فاخر.

واضطر رئيس الحسنية إلى إصدار بيان توضيحي ينفي من خلاله العديد من الشائعات التي باتت تستهدف "غزالة سوس" والتي كانت آخرها ترويج التعاقد مع امحمد فاخر براتب شهري يبلغ 30 مليون سنتيم، وتوصل رئيس الحسنية برسالة من والي جهة سوس ماسة، يخبره من خلالها بضرورة إيجاد مخرج لأزمة الفريق بشكل مستعجل لتفادي تواصل خروج الأنصار للاحتجاج بالشارع.

وكذب الحبيب سيدينو، كل ذلك بالتأكيد في بلاغ رسمي على أنه لم يتوصل بأي رسالة من والي الجهة، كما جزم أن تحديد راتب امحمد فاخر في 30 مليون سنتيم عار من الصحة، حيث أن راتب الإطار الوطني المذكور بعيد كل البعد عن هذا الرقم.

ونفى رئيس الحسنية، نية المكتب المسير التفريط في أبناء مدرسة الفريق وبيعهم كما تم الترويج، مبرزا أنه لن يتم التفريط في أبناء الفريق كما أنه لن يتم التعاقد مع لاعبين متقدمين في السن.

وأوضح سيدينو، أن ما تم ترويجه، أمس الخميس، بعد مشاركته في اللقاء الوطني حول ظاهرة شغب الملاعب بأكادير، بخصوص مطالبته بمنع الجماهير من الحضور للملعب، يعد تفسير مغلوط فسره البعض بطريقته، إذ أن رئيس الحسنية تطرق في كلمته لنموذج التدابير المتخذة في الملاعب الأوروبية في حق كل من يقوم بأعمال التخريب والشغب بالملاعب، حيث يتم منعه من ولوج الملعب.

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