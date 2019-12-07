24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)

  2. الشامي يرسم معالم النموذج التنموي المغربي الجديد (5.00)

  3. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  4. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  5. نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الفُوتسال" المغربي يعتزم تكرار الإنجاز الإفريقي

"الفُوتسال" المغربي يعتزم تكرار الإنجاز الإفريقي

"الفُوتسال" المغربي يعتزم تكرار الإنجاز الإفريقي
هسبورت - حمزة اشتيوي*
السبت 07 دجنبر 2019 - 07:51

أكد هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، أن العناصر الوطنية عازمة على الاحتفاظ بلقب كأس إفريقيا والفوز بهذه النسخة، "لاسيما وأنها ستُقام على أرضنا وأمام جماهيرنا"، يورد المدرب المغربي.

وقال الدكيك في تصريح لهسبورت:" نسخة كأس إفريقيا، التي ستحتضنها مدينة العيون، ستعرف منافسة كبيرة بين كل المنتخبات، وخاصة المجربة منها كمنتخب مصر وجنوب إفريقيا وأنغولا والموزمبيق، لكننا عازمون على التتويج والاحتفاظ باللقب الإفريقي".

وأضاف مدرب المنتخب الوطني: "اليوم أنهينا تربصا إعداديا بمدينة القنيطرة، دام لعشرة أيام حاولنا خلالها وضع آخر "الروتوشات" على الفريق، قبل أيام قليلة على انطلاقة البطولة، كما أن كل اللاعبين يحدوهم طموح كبير للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وضمان المشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم".

وتابع: "أنا متأكد من أن المنافسة ستكون قوية خلال هذه النسخة، فهناك منتخبات لديها تجربة كبيرة، كالمنتخب المصري بطل إفريقيا في ثلاث مناسبات، كما أن جنوب إفريقيا وأنغولا والموزمبيق، لديهم لاعبون جيدون، في حين لا نعرف الكثير عن منتخبي غينيا وغينيا الاستوائية، وذلك لأنهما يُشاركان للمرة الأولى".

وأردف قائلا: "كل الأمور تمشي على ما يُرام ونتمنى أن نكون في الموعد، ورفع العلم الوطني عاليا خلال هذه الدورة التي ستحتضنها مدينة العيون العزيزة، فكل اللاعبين متحمسون للتتويج، وسيُخرجون كل ما في جُعبتهم".

واختتم كلامه قائلا: "أدعو الجماهير المغربية للحضور بكثافة، للتعرف على منتخبها ومساندته خلال هذه الدورة، فعاملا الأرض والجمهور مهمان للغاية، لكن عندما تغيب الجماهير يُصبح المنتخب وكأنه لا يلعب بميدانه".

وستجرى مراسم قرعة هذه النسخة، اليوم السبت بمدينة العيون، والتي ستحتضن النهائيات خلال الفترة المتراوحة ما بين 28 يناير و7 فبراير المقبل.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني تُوج بالنسخة الأخيرة التي أُقيمت سنة 2016 بجنوب إفريقيا، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما أن البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث، يتأهلان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.