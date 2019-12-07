"الفُوتسال" المغربي يعتزم تكرار الإنجاز الإفريقي

هسبورت - حمزة اشتيوي*

أكد هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، أن العناصر الوطنية عازمة على الاحتفاظ بلقب كأس إفريقيا والفوز بهذه النسخة، "لاسيما وأنها ستُقام على أرضنا وأمام جماهيرنا"، يورد المدرب المغربي.

وقال الدكيك في تصريح لهسبورت:" نسخة كأس إفريقيا، التي ستحتضنها مدينة العيون، ستعرف منافسة كبيرة بين كل المنتخبات، وخاصة المجربة منها كمنتخب مصر وجنوب إفريقيا وأنغولا والموزمبيق، لكننا عازمون على التتويج والاحتفاظ باللقب الإفريقي".

وأضاف مدرب المنتخب الوطني: "اليوم أنهينا تربصا إعداديا بمدينة القنيطرة، دام لعشرة أيام حاولنا خلالها وضع آخر "الروتوشات" على الفريق، قبل أيام قليلة على انطلاقة البطولة، كما أن كل اللاعبين يحدوهم طموح كبير للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وضمان المشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم".

وتابع: "أنا متأكد من أن المنافسة ستكون قوية خلال هذه النسخة، فهناك منتخبات لديها تجربة كبيرة، كالمنتخب المصري بطل إفريقيا في ثلاث مناسبات، كما أن جنوب إفريقيا وأنغولا والموزمبيق، لديهم لاعبون جيدون، في حين لا نعرف الكثير عن منتخبي غينيا وغينيا الاستوائية، وذلك لأنهما يُشاركان للمرة الأولى".

وأردف قائلا: "كل الأمور تمشي على ما يُرام ونتمنى أن نكون في الموعد، ورفع العلم الوطني عاليا خلال هذه الدورة التي ستحتضنها مدينة العيون العزيزة، فكل اللاعبين متحمسون للتتويج، وسيُخرجون كل ما في جُعبتهم".

واختتم كلامه قائلا: "أدعو الجماهير المغربية للحضور بكثافة، للتعرف على منتخبها ومساندته خلال هذه الدورة، فعاملا الأرض والجمهور مهمان للغاية، لكن عندما تغيب الجماهير يُصبح المنتخب وكأنه لا يلعب بميدانه".

وستجرى مراسم قرعة هذه النسخة، اليوم السبت بمدينة العيون، والتي ستحتضن النهائيات خلال الفترة المتراوحة ما بين 28 يناير و7 فبراير المقبل.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني تُوج بالنسخة الأخيرة التي أُقيمت سنة 2016 بجنوب إفريقيا، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما أن البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث، يتأهلان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

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