خماس: لم أتردد في اختيار "الأسود" بدل بلجيكا

هسبورت - حمزة اشتيوي*

أكَّد أمين خماس، لاعب فريق جينك البلجيكي والمنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم والمُعار هذا الموسم لفريق لوميل البلجيكي بالدرجة الثانية، بأنه لم يتردد في اختياره الدفاع على قميص "الأسود"، باعتبار ذلك حلما كان يسعى إلى تحقيقه منذ الصغر.

وقال خماس في تصريح لـ"هسبورت": "منذ أن كنت في الفئات السنية بالدوري البلجيكي، وهدفي هو اللعب في يوم من الأيام للمنتخب المغربي، للدفاع عن قميص بلدي، لهذا لم أتردد في اختيار المغرب على حساب بلجيكا".

وأضاف: "لقد كنت سعيدا بالمباريات التي لعبتها رفقة المنتخب الأولمبي، الجمهور المغربي يقدم للاعبين كل الدعم والمساندة، وهي لحظات ستبقى خالدة في ذاكرتي".

وتابع كلامه قائلاً: "أسعى إلى أن أُقدم كل ما لدي حتى أكون عند حسن ظن الجميع، كما أتمنى أن ألعب رفقة المنتخب الأول، في إحدى المسابقات القارية، جميع اللاعبين رحبوا بي لما كنت رفقة المنتخب وأنا سعيد بذلك".

وأردف: "لاعبو المنتخب المغربي الذين يكبرونني سنا، هم نموذج بالنسبة إلي أُحاول التعلم منهم، لكن يبقى قدوتي في المنتخب، هو اللاعب نور الدين أمرابط فهو لاعب رائع".

واختتم كلامه بالقول: "لا أُتابع مباريات الدوري المغربي كثيرا، بحكم التزاماتي بالتداريب والمباريات مع فريقي، شاهدت الديربي الأخير بين الرجاء والوداد على الأنترنيت، كانت مباراة رائعة، وبالنسبة إلي الرجاء والوداد فريقان كبيران، لكني لو حاولت أن أختار سأقول الوداد".

يُشار إلى أن أمين خماس البالغ من العمر 20 عاما، تدرج في الفئات السنية لفريق جنك البلجيكي، قبل أن يصل للفريق الأول ويلعب معه بعض المباريات في القسم الأول، لتتم إعارته لنادي إفسي دين بوش الهولندي، ومنه إلى نادي لوميل يونايتد البلجيكي، كما أنه لعب للمنتخب الأولمبي المغربي.

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