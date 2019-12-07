التانزاني مسوفا يمدد عقده مع فريق "الدفاع الجديدي"

هسبورت - حمزة اشتيوي

توصل فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، إلى اتفاق مع نجمه التانزاني سايمون مسوفا، يقضي بتمديد عقده مع الفريق الدكالي، حيث كان العقد الذي يجمع الطرفان سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

وحسَب الموقع الرسمي للفريق الجديدي، فإن إدارة الفريق ستمدد عقد اللاعب التنزاني إلى غاية صيف 2021، وذلك بطلب من المدرب بادو الزاكي، الذي أصر على الحفاظ على الركائز الأساسية في المجموعة الدكالية.

وبهذا يكون فريق الدفاع الحسني الجديدي، قد قطع الطريق على العديد من الأندية الوطنية والعربية، التي كانت تسعى للاستفادة من خدمات المهاجم التانزاني، بعد المستوى الجيد الذي قدمه رفقة الفريق.

كما طالب المدرب بادو الزاكي إدارة الفريق الجديدي، بتجديد عقود ركائز الفريق، منهم اللاعب مروان الهدهودي والمدافع بكاري، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الكروي الحالي.

يُشار إلى فريق الدفاع الحسني الجديدي يحتل المركز الثاني في سبورة الترتيب العام برصيد 14 نقطة.