24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مول "الشفوي" (5.00)

  2. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  3. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  4. محاربة الفساد (5.00)

  5. نزاع جيران يفضي إلى جريمة قتل بسيدي حجاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | التانزاني مسوفا يمدد عقده مع فريق "الدفاع الجديدي"

التانزاني مسوفا يمدد عقده مع فريق "الدفاع الجديدي"

التانزاني مسوفا يمدد عقده مع فريق "الدفاع الجديدي"
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 07 دجنبر 2019 - 15:40

توصل فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، إلى اتفاق مع نجمه التانزاني سايمون مسوفا، يقضي بتمديد عقده مع الفريق الدكالي، حيث كان العقد الذي يجمع الطرفان سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

وحسَب الموقع الرسمي للفريق الجديدي، فإن إدارة الفريق ستمدد عقد اللاعب التنزاني إلى غاية صيف 2021، وذلك بطلب من المدرب بادو الزاكي، الذي أصر على الحفاظ على الركائز الأساسية في المجموعة الدكالية.

وبهذا يكون فريق الدفاع الحسني الجديدي، قد قطع الطريق على العديد من الأندية الوطنية والعربية، التي كانت تسعى للاستفادة من خدمات المهاجم التانزاني، بعد المستوى الجيد الذي قدمه رفقة الفريق.

كما طالب المدرب بادو الزاكي إدارة الفريق الجديدي، بتجديد عقود ركائز الفريق، منهم اللاعب مروان الهدهودي والمدافع بكاري، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الكروي الحالي.

يُشار إلى فريق الدفاع الحسني الجديدي يحتل المركز الثاني في سبورة الترتيب العام برصيد 14 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محب الدفاع الحسني الجديدي السبت 07 دجنبر 2019 - 16:23
شكرا لبادو الزاكي شكرا للمكتب المسير على البادرة الطيبة ...نحب النتائج الحسنة و لا نحبد بيع أو التخلي عن اللاعبين الجيدين و المجربين خاصة بعد ضمان البقاء كما عودنا عليه المكتب السابق،،، لا أعتقد ذلك مع المدرب السيد الزاكي الذي يقف على كل صغيرة و كبيرة والتي ليس من شيمه.
نتمنى من الفريق أن يلعب عن الفوز بالبطولة هذا الموسم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.