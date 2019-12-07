24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرشح لرئاسة الجزائر: الشعب أبهر العالم .. والدستور فوق الجيش
- وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية
- "شرطة المياه" تحذر من الاستغلال المفرط للفرشة المائية ببرشيد
- جدل "المادة 9" .. بنشعبون يلتزم بـ3 إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء
- أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق
أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)
نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)
- نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية - (107)
- حشود ضخمة تخترق شوارع الجزائر في آخر جمعة قبل الرئاسيات - (68)
- هكذا تبخرت أحلام مهاجر مغربي بالنرويج في تسلّم شقة "باب دارنا" - (58)
- رصيف الصحافة: قرار رسمي يمنع نقل الأشخاص في "التريبورتورات" - (58)
- أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جزئيات بسيطة تفصل الحسنية عن محتضن عالمي
تفصل جزئيات بسيطة فريق حسنية أكادير لكرة القدم، على توقيع اتفاقية احتضان مع مستشهر عالمي سيضخ في خزينة الفريق منحة مالية مهمة وغير مسبوقة في تاريخ البطولة الاحترافية المغربية.
وتوصلت "هسبورت" من مصدر موثوق بمعطيات دقيقة تفيد اقتراب إدارة الفريق "السوسي" من توقيع اتفاقية احتضان مع شركة طيران عالمية، بقيمة مالية سنوية كبيرة لم يسبق لها مثيل في سوق الإشهار واحتضان الفرق الوطنية.
وأكد مصدر الصحيفة أن الحبيب سيدينو، ينتظر إنهاء بعض الجزئيات لتوقيع العقد وإعلان الخبر بشكل رسمي للجماهير العاشقة في قادم الأيام، كاشفا أن المحتضن الرسمي الدائم للحسنية هو من توسط وساهم بشكل كبير في تمكين الحسنية من هذا الاحتضان.
وينتظر أن يوقع الطرفان عقد الاحتضان مطلع السنة المقبلة، بحيث من شأن ذلك أن ينهي كل المشاكل المالية التي بات يعاني منها ممثل سوس كل موسم، وصارت حاجزا أمام تحقيق العديد من الأهداف.