جزئيات بسيطة تفصل الحسنية عن محتضن عالمي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

تفصل جزئيات بسيطة فريق حسنية أكادير لكرة القدم، على توقيع اتفاقية احتضان مع مستشهر عالمي سيضخ في خزينة الفريق منحة مالية مهمة وغير مسبوقة في تاريخ البطولة الاحترافية المغربية.

وتوصلت "هسبورت" من مصدر موثوق بمعطيات دقيقة تفيد اقتراب إدارة الفريق "السوسي" من توقيع اتفاقية احتضان مع شركة طيران عالمية، بقيمة مالية سنوية كبيرة لم يسبق لها مثيل في سوق الإشهار واحتضان الفرق الوطنية.

وأكد مصدر الصحيفة أن الحبيب سيدينو، ينتظر إنهاء بعض الجزئيات لتوقيع العقد وإعلان الخبر بشكل رسمي للجماهير العاشقة في قادم الأيام، كاشفا أن المحتضن الرسمي الدائم للحسنية هو من توسط وساهم بشكل كبير في تمكين الحسنية من هذا الاحتضان.

وينتظر أن يوقع الطرفان عقد الاحتضان مطلع السنة المقبلة، بحيث من شأن ذلك أن ينهي كل المشاكل المالية التي بات يعاني منها ممثل سوس كل موسم، وصارت حاجزا أمام تحقيق العديد من الأهداف.