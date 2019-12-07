"نَهَمُ الفوز" يحفز الوداد البيضاوي أمام "صن داونز" الجنوب إفريقي

هسبورت - آمال لكعيدا*

اعتبر زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد الرياضي، أن مباراة اليوم أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي، لحساب ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لن تكون سهلة، على غرار المباراة الأولى، الأسبوع الماضي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأكد زوران، في الندوة الصحافية، التي عقدها مدربا الفريقان في ملعب محمد الخامس، أن كل الفرق التي بلغت دور المجموعات تبقى قوية جداً، وأنه لم يعد في هذه المرحلة مجال لتقسيم الأندية بين صغير وكبير.

وأضاف المتحدث نفسه أنه يتوفر على معلومات كثيرة عن فريق صن داونز ونجومه، مردفاً "نفكر في الخصم ككل وليس في لاعب واحد دون غيره..".

وعن جاهزية اللاعبين، الذين غابوا في وقت سابق بسبب الإصابة، قال زوران إن مترجي استفاد من تداريب خاصة، لكنه لن يكون متاحاً في المباراة، فيما ميشيل باباتوندي وأيمن حسوني ليسا جاهزين بنسبة %100، وكذلك الشأن بالنسبة لإسماعيل الحداد الذي قد يدخل رسمياً أو احتياطياً.

وتحفظ المدرب عن التعليق على غياب محمد الناهيري عن المجموعة لدواع تأديبية، مفضلاً عدم الخوض في الموضوع.

ومن جهته، قال إبراهيم النقاش، متوسط ميدان الوداد الرياضي، في الندوة نفسها، إنه كعميد للنادي، تحدث مع زملائه بخصوص الإنذارات وحذرهم من تلقيها، مردفاً "الإنذار يدخل في اللعبة.. لكن الإنذارات المجانية تؤثر، والإدارة اتخذت القرارات المناسبة في هذا الصدد".

وأضاف أن المجموعة استعادت جاهزيتها الذهنية بعد المستوى الذي قدمته أمام اتحاد العاصمة، مردفاً "اللاعبون أبانوا عن قوة ذهنية وجاهزية على المستوى النفسي.. واستحوذنا على الكرة بشكل كبير.. واليوم معنويا نحن جاهزون..".

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