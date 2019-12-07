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الرئيسية | رياضة | السلامي: اللاعبين "كانوا رجالا" في مواجهة فيتا كلوب

السلامي: اللاعبين "كانوا رجالا" في مواجهة فيتا كلوب

السلامي: اللاعبين "كانوا رجالا" في مواجهة فيتا كلوب
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 07 دجنبر 2019 - 12:30

عبر جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي عن سعادته بعد الفوز الهام والثمين الذي عادوا به من قلب مدينة كينشاسا الكونغولية، برسم المواجهة الثانية من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأكد سلامي، في تصريحات له بعد المباراة، أن رفاق العميد محسن متولي، أبانوا عن قتالية كبيرة في الدفاع ببسالة عن قميص الرجاء في مجمل فترات النزال، مبرزا أنهم "كانو رجال".

وقال مدرب الرجاء، إنهم واجهوا صعوبات كثيرة في مباراة اليوم أمام خصم صعب، غير أنهم نجحوا في تحقيق المراد رغم الظرفية التي أتت فيها المواجهة وخوضهم ثلاث مباريات قوية وصعبة في ظرف ثلاثة أسابيع.

وأضاف سلامي أن الفوز على فيتا كلوب بميدنه وأمام جماهيره سيعيد الثقة لعناصر الرجاء في قادم المباريات، كما أنه يعد تأكيد صريح على قدرتهم لتجاوز كل الظروف ومقارعة أي فريق.

وعبر مدرب الرجاء عن ثقته في العناصر الرجاوية لتحقيق الأفضل خلال قادم الأسابيع في مختلف المسابقات.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي قح السبت 07 دجنبر 2019 - 12:41
ايوا صافي منين ولاو رجال غير باش يلعبو!!!واش اسي السلامي من غير اللعب والكرة ماشي رجال؟؟؟
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4
2 - ومع الترجي؟ السبت 07 دجنبر 2019 - 12:44
هي اسئلة محيرة ، لماذا لا يكون اللاعبون رجالا في جميع المقابلات؟؟ هل الرجولة تثبت حسب نوع المنافس أم أن هرمون الرجولة يفرز فقط في بعض المواجهات ويغيب عندما يفرز الخصم رجولته اكثر ؟؟ امام الترجي مثلا
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3 - نورس السبت 07 دجنبر 2019 - 12:50
الرجولة كتكون فالمتشات الكبار مشي ضد فرق متواضعة
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-1
4 - علي مازا السبت 07 دجنبر 2019 - 13:10
الرجولة الحقيقية يجب ان تظهر امام التوانسة والمصريين وعلى الخصوص فالدار البيضاء ...هنا تحضر الطفولة فقط اما الرجولة فيجيب الله.
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1
5 - تطواني يحب الرجاء السبت 07 دجنبر 2019 - 13:18
كنت كنتمنى الرجاء تسحق الترشي بشي ثلاثة لوالو، مع الأسف السلامي ماشي رجل المرحلة، غير غلاق التقابي. جيبو شي أوروبي حسن لكم من عقلية الهواية
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6 - متتبع السبت 07 دجنبر 2019 - 13:24
عيب فريقكمثل الرجاء لاعبوه سجدوا فرحا بالتعادل عند نهاية الشوط الاول ضد فريق اقل ما يقال عنه انه دون المستوى اضافة الى ضعف شخصية المدرب حيث الكل في الاحتياط يلغي بلغاه والكل يوجه اللاعبين في تحاوز لمدرب الفريق اظن ان الرحاء لهذا المستوى ربما لم تتاهل حتى للدور الثاني
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