السلامي: اللاعبين "كانوا رجالا" في مواجهة فيتا كلوب

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عبر جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي عن سعادته بعد الفوز الهام والثمين الذي عادوا به من قلب مدينة كينشاسا الكونغولية، برسم المواجهة الثانية من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأكد سلامي، في تصريحات له بعد المباراة، أن رفاق العميد محسن متولي، أبانوا عن قتالية كبيرة في الدفاع ببسالة عن قميص الرجاء في مجمل فترات النزال، مبرزا أنهم "كانو رجال".

وقال مدرب الرجاء، إنهم واجهوا صعوبات كثيرة في مباراة اليوم أمام خصم صعب، غير أنهم نجحوا في تحقيق المراد رغم الظرفية التي أتت فيها المواجهة وخوضهم ثلاث مباريات قوية وصعبة في ظرف ثلاثة أسابيع.

وأضاف سلامي أن الفوز على فيتا كلوب بميدنه وأمام جماهيره سيعيد الثقة لعناصر الرجاء في قادم المباريات، كما أنه يعد تأكيد صريح على قدرتهم لتجاوز كل الظروف ومقارعة أي فريق.

وعبر مدرب الرجاء عن ثقته في العناصر الرجاوية لتحقيق الأفضل خلال قادم الأسابيع في مختلف المسابقات.

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