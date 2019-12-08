لامبارد يعتزم تطعيم "تشكيلة تشيلسي" بحكيم زياش

أوعنا بلعيد

يعتزم الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب فريق تشيلسي لكرة القدم، تعزيز صفوف ناديه بثمانية لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رفع الاتحاد الدولي للعبة عقوبة الحظر الممارس على الفريق اللندني في ما يخص انتداب اللاعبين بعدما حرم منها مؤخرا.

وحسب مصادر صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن مدرب البلوز حدد ثمانية لاعبين بغية التعاقد معهم بالمركاتو المقبل أو خلال الصيف على أبعد تقدير. ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، الذي يبقى الخيار الأوفر حظا لتعزيز خط منتصف تشيلسي.

وسمح "الفيفا" لتشيلسي بدخول سوق الانتقالات في شهر يناير والتعاقد مع الأسماء التي يحتاج الفريق إليها للوصول إلى قمة الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

ويعتقد الكثيرون أن قلة الانتقالات كانت نعمة خفية للنادي اللندني؛ فقد وضع فرانك لامبارد، المدير الفني الجديد للفريق، ثقته في الشباب والنتائج موجودة أمام الجميع.

وسيضخ الروسي رومان ابراموفيتش، مالك تشيلسي، ما مقدراه 150 مليون جنيه أسترليني كميزانية للانتقالات، بغية تعزيز فريق لامبارد وتقويته بأسماء كبيرة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة مع منح الفرصة كذلك لشباب النادي.

وبالإضافة إلى التعاقد مع زياش، فقد ارتبط جادون شانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، ارتباطا وثيقا بتشيلسي وبمانشستر يونايتد وريال مدريد أيضا، لذا يتوقع أن يبذل تشيلسي قصارى جهده إذا كان يريد فعلا التوقيع مع النجم الإنجليزي؛ وهو ما ينطبق على المايسترو المغربي، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية.

كما استقر اختيار لامبارد على كل من ويلفريد زها، جناح كريستال بالاس، وفيدور تشالوف، نجم تشسكا موسكو، وتيمو فيرنر، مهاجم آر بي لايبزيغ، وموسى ديمبيلي، نجم ليون، وبن تشيلويل، مدافع نادي ليستر سيتي، وناثان أك، مدافع بورنموث.