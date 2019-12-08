مدرب "ساوتهامبثون" يكشف جاهزية سفيان بوفال

أوعنا بلعيد

قال النمساوي رالف هازنهاتل، مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، إن الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي سفيان بوفال يجب التعامل معها بحذر شديد حتى لا تتفاقم ويحول ذلك دون عودته في وقت مبكر.

وأضاف المدرب الإنجليزي في حديثه لوسائل الإعلام الإنجليزية حول مدى جاهزية المهاجم المغربي وقدرته على المشاركة أمام نيوكاستل، الأحد على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك"، برسم الجولة الـ16، أن "الإصابة التي تعرض لها بوفال في إصبعه ما تزال تمنعه من اللعب رغم خوضه للحصة التدريبية الأخيرة".

وأورد أن المهاجم المغربي "كان بين البدلاء في مباراة نوريتش سيتي، لكن لم تكن هناك حاجة للدفع به، لهذا قررت إراحته".

وحول المدة التي سيحتاج إليها بوفال بغية التعافي، صرح هازنهاتل قائلا: "لقد عاد إلى التدريبات الجمعة لأول مرة. يجب الوقوف على حالته والحذر؛ لأن مثل هذه الإصابات قد تحتاج إلى وقت طويل في غياب الحرص الجيد".

وأضح المدرب النمساوي أن لاعبيه يشعرون بأعباء جدول المباريات المزدحم، وأن عليه أن يتخذ قرارا بشأن إمكانية التناوب بينهم في القادم من المواعيد، مما قد يعود بالنفع على المجموعة، لاسيما من الناحية البدنية.

وستكون مباراة الفريق على ملعب نيوكاسل الثالثة في غضون ثمانية أيام، وبخصوص ذلك، قال هازنهاتل: "نعاني من بعض المشاكل بسبب ضغط المباريات، أعتقد أن جميع اللاعبين قادرون على خوض المباراة المقبلة لكن عليّ اتخاذ القرار بشأن الدفع بالتشكيلة ذاتها أو إضافة بعض اللاعبين الجدد إليها".

وأشاد المصدر المذكور بنجمه المغربي الذي اعتمد على خدماته كلاعب بديل أمام نوريتش سيتي وتوج نجما للمباراة، قائلا: "أعتقد أن بوفال واللاعبين البدلاء في المباريات الأخيرة قدموا أداء جيدا للغاية، كما أن الأداء يتحسن عند التغيير في تشكيلة اللاعبين".