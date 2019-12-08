مدرب الأهلي المصري يتفهم رد الفعل الغاضب لأزارو

أوعنا بلعيد

أحجم السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي المصري لكرة القدم، عن التعليق على الحركة التي صدرت من الدولي المغربي وليد أزارو في فترة الإحماء خلال مباراة ناديه أمام الهلال السوداني، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ورفض المدرب السويسري التعليق على حركة أزارو بعد نهاية اللقاء، الذي آلت نتيجته لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، قائلا: "لن أعقب على ما صدر من أزارو ورد فعله، لأنني أعتبر هذا التصرف فرديا بحكم أن اللاعب كان يريد المشاركة بينما فضلت إقحام مروان محسن لأنه سيكون أكثر إفادة في ما تبقى من عمر اللقاء".

وكان رينيه فايلر قد أثار غضب أزارو عندما قرر إشراك مروان محسن في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال السوداني، بينما ظل المهاجم المغربي حبيس دكة البدلاء رغم الإحماء الذي قام بها.

وبدا المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي غاضبا، حيث ألقى قميص الإحماء أرضا ثم التقطه سريعا؛ فقد كان يعول على إشراكه في اللقاء، لاسيما أنه تألق بشكل لافت في مباراة الكأس أمام بني سويف بعدما سجل هدفين واصطاد ركلة جزاء أضاعها زميله مروان محسن.