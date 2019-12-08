نادي الزمالك المصري يعتزم فسخ عقد خالد بوطيب

أوعنا بلعيد

تعتزم إدارة الزمالك المصري لكرة القدم فسخ العقد الذي يجمعها باللاعب المغربي خالد بوطيب، بسبب تكرار إصابته في الركبة خلال الفترة الأخيرة، ما أثر بشكل كبير على مستواه وأجبره على الغياب عن الميادين لفترات متقطعة.

ويخضع الدولي المغربي بوطيب لجراحة على الركبة في فرنسا، ستبعده عن الميادين لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، وهو ما أجج رغبة الإدارة البيضاء في التخلص منه والتعاقد مع مهاجم آخر بدلا عنه.

وينوي المكتب المسير للزمالك فسخ العقد مع خالد بوطيب بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي سيغيب فيها عن الميادين، بالإضافة إلى رغبة الإدارة التقنية، تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، في تعزيز الخط الأمامي والتعاقد مع مهاجم رأس حربة جديد.

كما تريد إدارة الزمالك التخلص من الأجر السنوي الكبير الذي يتحصل عليه بوطيب، البالغ حوالي مليون دولار سنويا، وهو ما ساهم في إفشال صفة انتقاله سابقا إلى أندية، لاسيما بالدوري المغربي الاحترافي، كانت ترغب في خدماته لعدم قدرتها على تسديد هذا المبلغ.

وكان مسؤولو الزمالك يرغبون في بيع عقد اللاعب خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بهدف الاستفادة ماديا من عملية تسريحه، غير أن الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة واختياره التدخل الجراحي بعثر كل خططهم.