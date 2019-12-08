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كُتّاب وآراء
الجيش الملكي يتلقى أنباء جيدة قبل لقاء المولودية
تلقى الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم خبرا سارا قبل ملاقاة فريق المولودية الوجدية، اليوم الأحد بالملعب الشرفي في مدينة وجدة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المغربي الاحترافي.
فقد استعاد عبد الرحيم طاليب خدمات لاعبيه أشرف مرزاق وعماد الراحولي، وبات بإمكانه الاعتماد عليهما أمام سندباد الشرق في المواجهة القوية التي يرتقب أن تشهد ندية كبيرة بين الطرفين؛ إذ يرغب كل واحد منهما في حسم النتيجة لصالحه ومواصلة تحقيق الانتصارات والوصول إلى الفوز الرابع.
وأصبح بإمكان "الطاقم التقني للعساكر" إشراك كل من الراحولي ومرزاق أمام المولودية الوجدية عقب حصولهما على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للفريق، بعد معافاة الأول من الإصابة التي تعرض لها أمام اتحاد طنجة على مستوى الساق وخضع على إثرها لعلاج مكثف في الفترة الأخيرة، وجهوزية مرزاق بعد غياب طويل عقب إصابته على مستوى الركبة.
واختار مسؤولو الفريق العسكري السفر إلى وجدة عبر الطائرة، أمس السبت، تفاديا لإرهاق اللاعبين، لاسيما أن المولودية الوجدية يعتبر منافسا قويا بعدما لعب 8 مباريات منذ بداية الموسم حقق الفوز في ثلاث منها وتعادل في أربع وانهزم في واحدة، ويحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحتل العساكر المركز السابع برصيد 10 نقاط، بعد خوضهم لسبع مباريات، فازوا في ثلاث وتعادلوا في مثلها وانهزموا مرة واحدة كذلك.