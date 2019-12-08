بلهندة يوافق على مغادرة نادي غلطة سراي التركي

أوعنا بلعيد

أعلن فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم موافقة لاعبه المغربي يونس بلهندة على مغادرة النادي خلال الانتقالات الشتوية، موردا أن الإدارة ستقيّم المقترحات المستقبلية المعروضة عليها بشأن بلهندة.

وقال فاتح تريم، مدرب الفريق، إن بلهندة رفض في البداية قرار الإدارة الرامي إلى بيع عقده، غير أن توالي صافرات الاستهجان ضده من قبل أنصار النادي خلال المباريات الأخيرة دفعه إلى تغيير رأيه والموافقة على الرحيل.

وكان اللاعب المغربي يود الاستمرار مع المجموعة الحالية بالرغم من العروض الجدية التي تقدمت بها الأندية السعودية مقابل انتدابه، حيث كانت رغبته تتجلى في المواصلة مع رفاقه إلى نهاية الموسم على أقل تقدير.

ويرى فاتح تريم، الذي كان من أبرز المدافعين عن اللاعب بلهندة، أن استمرار الأخير في ظل الظروف الحالية، لاسيما عقب تأزم علاقته مع جماهير النادي التي تضغط لتسريحه، أصبح أمرا صعبا.

وبخصوص وجهة اللاعب المرتقبة، قال تريم إن "الأمور الأن بيد الإدارة بحكم أنها هي التي ستفاوض الأندية الراغبة في ضمه، وسيكون تركيزها طبعا حول اختيار أفضل العروض المالية للنادي وللاعب الذي قدم الشيء الكثير للفريق رغم المشاكل الأخيرة".

ويخطط مسؤولو غلطة سراي لبيع عقد النجم المغربي بمبلغ 10 ملايين يورو، لاسيما بعد الاهتمام الجدي بخدماته من قبل أندية النصر والاتحاد والهلال من السعودية.