24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)

  2. كمْ مِن مَساق للفَسادِ بِفِكرِنا (5.00)

  3. أمن سطات ينهي نشاط عصابة مختصة في السرقة (5.00)

  4. "أبْريد الخير".. تقليد جماعي يغرس قيم التطوع في الجنوب الشرقي (3.00)

  5. قناة إسرائيلية: ملك المغرب ألغى اللقاء مع بومبيو بسبب نتنياهو (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بلهندة يوافق على مغادرة نادي غلطة سراي التركي

بلهندة يوافق على مغادرة نادي غلطة سراي التركي

بلهندة يوافق على مغادرة نادي غلطة سراي التركي
أوعنا بلعيد
الأحد 08 دجنبر 2019 - 07:15

أعلن فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم موافقة لاعبه المغربي يونس بلهندة على مغادرة النادي خلال الانتقالات الشتوية، موردا أن الإدارة ستقيّم المقترحات المستقبلية المعروضة عليها بشأن بلهندة.

وقال فاتح تريم، مدرب الفريق، إن بلهندة رفض في البداية قرار الإدارة الرامي إلى بيع عقده، غير أن توالي صافرات الاستهجان ضده من قبل أنصار النادي خلال المباريات الأخيرة دفعه إلى تغيير رأيه والموافقة على الرحيل.

وكان اللاعب المغربي يود الاستمرار مع المجموعة الحالية بالرغم من العروض الجدية التي تقدمت بها الأندية السعودية مقابل انتدابه، حيث كانت رغبته تتجلى في المواصلة مع رفاقه إلى نهاية الموسم على أقل تقدير.

ويرى فاتح تريم، الذي كان من أبرز المدافعين عن اللاعب بلهندة، أن استمرار الأخير في ظل الظروف الحالية، لاسيما عقب تأزم علاقته مع جماهير النادي التي تضغط لتسريحه، أصبح أمرا صعبا.

وبخصوص وجهة اللاعب المرتقبة، قال تريم إن "الأمور الأن بيد الإدارة بحكم أنها هي التي ستفاوض الأندية الراغبة في ضمه، وسيكون تركيزها طبعا حول اختيار أفضل العروض المالية للنادي وللاعب الذي قدم الشيء الكثير للفريق رغم المشاكل الأخيرة".

ويخطط مسؤولو غلطة سراي لبيع عقد النجم المغربي بمبلغ 10 ملايين يورو، لاسيما بعد الاهتمام الجدي بخدماته من قبل أندية النصر والاتحاد والهلال من السعودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.