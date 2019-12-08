24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:17
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كوريا الشمالية: نزع الأسلحة النووية غير مطروح
- مسابقة تدعم ثقافة القراءة لدى التلاميذ بمدينة سلا
- رقعة الاحتجاج تتسع ضد إصلاح التقاعد بفرنسا
- ندوة "بدائل" تتدارس سلبيات التواصل الاجتماعي
- الدرك البحري يضبط 30 رزمة مخدرات في أصيلا
بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)
"أبْريد الخير".. تقليد جماعي يغرس قيم التطوع في الجنوب الشرقي (3.00)
- أخنوش: سب الوطن والمس بثوابت الأمّة لا مكان لهما بين المغاربة - (289)
- قناة إسرائيلية: ملك المغرب ألغى اللقاء مع بومبيو بسبب نتنياهو - (66)
- بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي - (60)
- بنعبد الله: إعفائي "غير مشروع" .. وحكومة العثماني "تكنوقراطية" - (58)
- بنكيران: الكذب رياضة وطنية - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حسنية أكادير يراهن على العودة بالفوز من الجزائر
يخوض فريق حسنية أكادير لكرة القدم، اليوم الأحد، مباراته الثانية في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام مضيفه بارادو الجزائري، بمعنويات مرتفعة بعد افتتاح هذا الدور بفوز هام في الأسبوع الماضي أمام إنيمبا النيجيري.
وعبر لاعبو "الفريق السوسي" عن تفاؤلهم بالقدرة على العودة بنتيجة الفوز من قلب الجزائر لمواصلة صدارة المجموعة الرابعة، معبرين في الآن ذاته عن احترامهم الكبير للفريق الخصم الذي صنع المفاجأة.
الحواصلي: مباراة مهمة
أكد عبد الرحمان الحواصلي، حارس مرمى "الفريق السوسي"، في تصريح خص به "هسبورت"، أن اللاعبين واعون بأهمية وصعوبة المباراة في مسار السباق نحو التأهل إلى الدور المقبل، بالنظر إلى مستوى الفريق الخصم، الذي خلق المفاجأة ويملك لاعبين شبانا؛ إذ وقف رفاقه على مكامن القوة والضعف في طريقة لعبهم بعد مشاهدة العديد من أشرطة مبارياتهم السابقة.
وأوضح الحواصلي أن مباريات الفرق المغربية ونظيرتها الجزائرية لها طعم خاص، إلا أنهم ستبقى في طابعها الرياضي، مع البحث عن العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية لتعزيز الفوز الأول وتكريس البداية الموفقة أمام إنيمبا النيجيري.
وتمنى حارس الحسنية عودة اللاعبين المصابين في أسرع وقت ممكن، حتى يضمن الطاقم التقني خيارات واسعة في قادم المباريات، قبل أن يورد: "الحسنية بمن حضر"، منهيا حديثه للصحيفة بالتعبير عن تفاؤله بقدرة رفاقه على العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، شريطة الحرص على التركيز من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة وتطبيق كل ما هو مطلوب منهم بالحرف.
أمين الصاديقي: هدفنا الفوز
من جانبه أكد اللاعب أمين الصاديقي، مدافع "غزالة سوس"، في تصريح لـ"هسبورت"، على صعوبة ثاني المباريات في دور المجموعات أمام فريق متكامل، غير أن الحسنية قام بالاستعداد الكافي للنزال قصد مواصلة السير في السكة الصحيحة.
وقال مدافع الحسنية إن رفاقه تجاوزوا خيبة أمل خسارة كأس العرش بعد الفوز على إنيمبا وافتتاح دور مجموعات "الكاف" بالانتصار، ويمنون النفس بالعودة بفوز ثان من الجزائر يمكنهم من مواصلة تصدر المجموعة.