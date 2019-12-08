حسنية أكادير يراهن على العودة بالفوز من الجزائر

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

يخوض فريق حسنية أكادير لكرة القدم، اليوم الأحد، مباراته الثانية في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام مضيفه بارادو الجزائري، بمعنويات مرتفعة بعد افتتاح هذا الدور بفوز هام في الأسبوع الماضي أمام إنيمبا النيجيري.

وعبر لاعبو "الفريق السوسي" عن تفاؤلهم بالقدرة على العودة بنتيجة الفوز من قلب الجزائر لمواصلة صدارة المجموعة الرابعة، معبرين في الآن ذاته عن احترامهم الكبير للفريق الخصم الذي صنع المفاجأة.

الحواصلي: مباراة مهمة

أكد عبد الرحمان الحواصلي، حارس مرمى "الفريق السوسي"، في تصريح خص به "هسبورت"، أن اللاعبين واعون بأهمية وصعوبة المباراة في مسار السباق نحو التأهل إلى الدور المقبل، بالنظر إلى مستوى الفريق الخصم، الذي خلق المفاجأة ويملك لاعبين شبانا؛ إذ وقف رفاقه على مكامن القوة والضعف في طريقة لعبهم بعد مشاهدة العديد من أشرطة مبارياتهم السابقة.

وأوضح الحواصلي أن مباريات الفرق المغربية ونظيرتها الجزائرية لها طعم خاص، إلا أنهم ستبقى في طابعها الرياضي، مع البحث عن العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية لتعزيز الفوز الأول وتكريس البداية الموفقة أمام إنيمبا النيجيري.

وتمنى حارس الحسنية عودة اللاعبين المصابين في أسرع وقت ممكن، حتى يضمن الطاقم التقني خيارات واسعة في قادم المباريات، قبل أن يورد: "الحسنية بمن حضر"، منهيا حديثه للصحيفة بالتعبير عن تفاؤله بقدرة رفاقه على العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، شريطة الحرص على التركيز من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة وتطبيق كل ما هو مطلوب منهم بالحرف.

أمين الصاديقي: هدفنا الفوز

من جانبه أكد اللاعب أمين الصاديقي، مدافع "غزالة سوس"، في تصريح لـ"هسبورت"، على صعوبة ثاني المباريات في دور المجموعات أمام فريق متكامل، غير أن الحسنية قام بالاستعداد الكافي للنزال قصد مواصلة السير في السكة الصحيحة.

وقال مدافع الحسنية إن رفاقه تجاوزوا خيبة أمل خسارة كأس العرش بعد الفوز على إنيمبا وافتتاح دور مجموعات "الكاف" بالانتصار، ويمنون النفس بالعودة بفوز ثان من الجزائر يمكنهم من مواصلة تصدر المجموعة.

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