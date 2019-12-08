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كُتّاب وآراء
كأس الكاف .. نهضة بركان يعود بالتعادل من زامبيا
أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله نتيجة مباراة فريقي زناكو الزامبي وضيفه نهضة بركان، التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بمدينة لوساكا الزامبية، برسم ثاني مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وانطلقت مجريات المواجهة بسيطرة الحذر الدفاعي من الجانبين وتسجيل بعض المناورات الهجومية كانت الأبرز منها من جانب فريق زناكو في الدقيقة الخامسة، رد عليها أبناء المدرب طارق السكتيوي بإحراز هدف مباغث في الدقيقة الـ15 عن طريق رأسية المهاجم البوركينابي الشيخ واتارا.
وفي حدود الدقيقة الـ25، تمكن الفريق الزامبي من الوصول إلى شباك زهير العروبي، بعد سيطرة وضغط هجومي على معترك النهضة البركانية، عن طريق اللاعب زولو، بفعل سوء تقدير وتمركز رفاق محمد عزيز في خط الدفاع.
خلال باقي دقائق الشوط الأول، تواصل سهو عناصر الخط الخلفي للنهضة البركانية، حيث كاد الفريق الزامبي تعزيز النتيجة بهدف ثان عن طريق المهاجم زولو في الدقيقة الـ36؛ فيما ظل الأداء الهجومي محتشما، حيث وجد الفريق المغربي صعوبات كبيرة في الوصول إلى معترك زناكو طيلة دقائق الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول.
وتبادل لاعبو الفريقين مناورات هجومية سانحة للتهديف مع بداية مجريات الجولة الثانية، كانت أبرزها في حدود الدقيقة الـ55 بعد أن أنقذ زهير العروبي مرمى النهضة من هدف محقق.
وعرف نسق وإيقاع النزال تراجعا ملموسا في مجمل فترات الجولة الثانية، ليركز الفريق المغربي خلال الربع ساعة الأخيرة على تحصين الخط الخلفي والاعتماد على الكرات الثابتة والمرتدات لتهديد مرمى زاناكو، إلى غاية إطلاق الحكم أليوم صافرته النهائية وعودة نهضة بركان بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثالثة.