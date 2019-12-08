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الرئيسية | رياضة | منتخب البحرين ينتزع "كأس الخليج" من السعودية

منتخب البحرين ينتزع "كأس الخليج" من السعودية

منتخب البحرين ينتزع "كأس الخليج" من السعودية
هسبريس – د.ب.أ
الأحد 08 دجنبر 2019 - 18:55

توج المنتخب البحريني لكرة القدم بلقبه الخليجي الأول بالتغلب على نظيره السعودي 1-0، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) التي اختتمت فعالياتها في قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما أهدر سلمان الفرج ضربة جزاء للمنتخب السعودي في الدقيقة 12.

وأحرز محمد سعد الرميحي هدف المباراة الوحيد بلمسة سحرية في الدقيقة 69 ليمنح فريقه اللقب الغالي على استاد "عبد لله بن خليفة" بنادي الدحيل في الدوحة.

وقدم الأحمر لمحة تاريخية لهذه النسخة من البطولة بعدما انضم الفريق إلى السجل الذهبي للبطولة حيث كان الوحيد من بين المنتخبات التي شاركت في البطولة منذ نسخها الأولى الذي لم يتوج باللقب سابقا.

وبهذا، أصبح المنتخب اليمني هو الفريق الوحيد من بين المنتخبات التي تشارك في البطولة حاليا الذي لم يتوج باللقب الخليجي علما بأن مشاركاته بدأت قبل تسع نسخ فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - اعصيم سمير الأحد 08 دجنبر 2019 - 19:29
هنيئا للمنتخب البحريني الشقيق بهذا الفوز المستحق .الف مبروك.فريق كبير ومنسجم وله كفاءات كبيرة.
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9
2 - مغربي الأحد 08 دجنبر 2019 - 19:34
تمنيت وفرحت كثيرا لفوز البحرين فقط كرها لهرفي رونار
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14
3 - khalid الأحد 08 دجنبر 2019 - 19:55
مبروك منتخاب بحرين الشقيق مبروك مبروك
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7
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