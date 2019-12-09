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الرئيسية | رياضة | الإدريسي يرفع رصيده إلى 9 أهداف بـ"الإيريديفزي"

الإدريسي يرفع رصيده إلى 9 أهداف بـ"الإيريديفزي"

الإدريسي يرفع رصيده إلى 9 أهداف بـ"الإيريديفزي"
أوعنا بلعيد
الأحد 08 دجنبر 2019 - 23:20

اختير الدولي المغربي أسامة الإدريسي، نجم أزد الكمار، أفضل لاعب في المباراة التي جمعت ناديه أمام أى سي زفوله، ضمن الأسبوع السادس عشر بالدوري الهولندي الممتاز، بعدما سجل هدفين ومنح تمريرة أسيست، خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية ملعب "ماك ³ بارك ستاديوم" وانتهت بثلاثة أهداف دون رد.

وحصل المهاجم المغربي على العلامة الكاملة 10 على عشرة من مؤشر "هوسكوريد" المتخصص في إحصائيات كرة القدم بالإضافة إلى مصادر أخرى، تتويجا له على مجهوده اللافت الذي بصم عليه خلال اللقاء أمام زفوله، مانحا المجموعة ثلاث نقاط غالية.

وقاد الإدريسي فريقه إلى احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أياكس (حكيم زياش، نصير مزاوي) الذي تعثر بميدانه ووسط جماهيره أمام فيليم 2 تيلبورغ، عندما سقط بهدفين دون رد، وهي الفرصة التي انقض عليها أزد الكمار ليقلص الفارق عن المتصدر.

النجم المغربي الإدريسي فعل كل شيء أمام زفوله، بعدما منح تمريرة أسيست لزميله مايرون بوادو، سجل منها الهدف الأول للزوار عند الدقيقة الـ15، وعاد نجم الأسود ليسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ42 والـ65، ولم يكتف بذلك وسدد 5 تسديدات خطيرة ومؤطرة نحو الشباك، كما برهن على علو كعبه من الناحية المهارية وقام بـ8 مراوغات ناجحة، وخرب أربع هجمات للمنافس واستعاد كرتين عن طريق الدحرجة، ونال 10 على 10 بعد نهاية اللقاء.

كما رفع الإدريسي رصيده من الأهداف إلى 9 أهداف منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الهولندي، ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب الهدافين وبفارق هدفين فقط عن أصحاب الصدارة؛ ويتعلق الأمر بكل من دونيايل مالين، مهاجم إيندهوفن، وسيريل ديسرس، مهاجم هيراكليس الميلو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كمال الأحد 08 دجنبر 2019 - 23:39
لاعب متواضع و ذو أخلاق عالية يستحق الأفضل أتمنى له المزيد من التألق و النجومية إنشاء الله
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