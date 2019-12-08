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الرئيسية | رياضة | الجيش الملكي يعود بالفوز من ملعب مولودية وجدة

الجيش الملكي يعود بالفوز من ملعب مولودية وجدة

الجيش الملكي يعود بالفوز من ملعب مولودية وجدة
هسبريس من الرباط
الأحد 08 دجنبر 2019 - 19:21

تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم من العودة بانتصار بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعته بنظيره فريق مولودية وجدة، اليوم الأحد على أرضية الملعب الشرفي بالمدينة ذاتها، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي فريق الجيش الملكي اللاعب عماد الرحولي (د39) وصلاح الدين باهي (د78).

وبهذا الفوز، يرتقى فريق الجيش الملكي من المركز السادس إلى المركز الثالث، إلى جانب فريقي نهضة بركان ومولودية وجدة، برصيد 13 نقطة.

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