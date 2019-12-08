24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. المغرب يتراجع بشكل لافت في "مؤشر التجارة الإلكترونية" لـ2019 (5.00)

  2. غضب سائقي التريبورتور (5.00)

  3. أمريكا تغرّم شركة "إريكسون" السويدية مليار دولار (5.00)

  4. كأس "الكاف" .. فوز ثمين بالجزائر يضع حسنية أكادير في الصدارة (5.00)

  5. لقاء حموشي وبومبيو يقرّ بقوة النموذج الأمني المغربي أمام الإرهاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الجعواني يكسب بداياته مع "الماص" من المدرجات

الجعواني يكسب بداياته مع "الماص" من المدرجات

الجعواني يكسب بداياته مع "الماص" من المدرجات
أوعنا بلعيد
الأحد 08 دجنبر 2019 - 21:36

حسم المغرب الرياضي الفاسي قمة الأسبوع الحادي عشر بالقسم الثاني بالدوري المغربي الاحترافي، عندما حقق فوزا ثمينا، بهدف دون رد، على مضيفه الاتحاد البيضاوي (حامل لقب كأس العرش) خلال المواجهة التي جرت بينهما بملعب الصخور السوداء بالدار البيضاء، بقيادة الحكم هشام التيازي ومساعدة مصطفى الراجي وعبد الصمد أبرطون من عصبة الجنوب، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى محمد الشافر من عصبة الدار البيضاء الكبرى.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم دجيجي غيزا عند الدقيقة 57 من ركلة جزاء أعلن عنها الحكم التيازي، وتسببت في إكمال "الطاس" باقي مجريات اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد مرتكب المخالفة إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورغم محاولة أصحاب الأرض العودة في النتيجة، فقد تمكن الزوار من إنهاء اللقاء لصالحهم والظفر بالنقاط الثلاث.

ورغم حصول إدارة "الماص" في زمن قياسي على الرخصة الجامعية لمنير الجعواني، بعد مجهودات كبيرة قام بها رئيس النادي إسماعيل الجامعي، لم يتمكن المدرب الجديد من قيادة فريقه من دكة الاحتياط بسبب الطرد الذي تعرض له في آخر مباراة لنهضة بركان، وكان لزاما عليه استنفاد عقوبة طرده السابقة.

وعاد "النمور الصفر" إلى نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات، ليحتلوا بذلك المركز السادس في جدول الترتيب بعد حصولهم على خمس عشرة نقطة جراء تحقيقهم الفوز الثالث منذ بداية الموسم مقابل ستة تعادلات وهزيمتين، بينما تجمد رصيد الاتحاد البيضاوي في النقطة الثالثة عشرة بعد خوضه تسع مبايات فقط حقق الفوز خلالها في ثلاث مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين.

واستبشر جمهور "الماص" خيرا بهذا الفوز بعد التعاقد مباشرة مع الجعواني، الذي كان حاضرا بتعليماته عبر الهاتف، واعتبروه فأل خير، لاسيما أن المجموعة لم تحقق الانتصار سوى في مباراتين من قبل مع المدرب سمير يعيش. بينما طالب أنصار "الطاس" بتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية، كما أصروا على تقديم المزيد من الجهد والقتالية فوق أرضية الميدان.

وكان المكتب المسير لـ"الماص" قد تعاقد مع الجعواني لقيادة "النمور الصفر" بعد إقالة سمير يعيش، التي كلفت خزينة النادي حوالي 37 مليون سنتيم، علما أن الجعواني أقيل بدوره من تدريب ممثل الكرة البركانية، مباشرة بعد الإقصاء من كأس العرش، رغم نجاحه في قيادة الفريق للتتويج باللقب نفسه في الموسم الماضي، كما لعب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام الزمالك المصري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said الأحد 08 دجنبر 2019 - 22:03
انشاء الله مزيد من التوفيق .المدرب الجعواني كفاءة في المستوى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - ياسين الأحد 08 دجنبر 2019 - 22:06
انشاء الله المغرب الفاسي بالقسم الأول بقيادة المدرب منير الجعواني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - ناصر الأحد 08 دجنبر 2019 - 22:07
ديما ماص وإنشاء الله إلى القسم الأول المويم المقبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.