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اتحاد طنجة ينتزع فوزا صعبا أمام رجاء بني ملال
الأحد 08 دجنبر 2019 - 22:05
تمكن فريق اتحاد طنجة من الفوز على رجاء بني ملال بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بالملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة التاسعة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدف الفوز لاتحاد طنجة أنور جيد في الدقيقة 86، وهو الهدف الذي أتاح للفريق الانتقال إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط، فيما ظل رجاء بني ملال في المركز الأخير بنقطة واحدة.