رئيس الوداد: الأولوية للانتدابات وتقويم الاعوجاجات

هسبورت - محمد أمين متبار*

نفى سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، رغبته في مغادرة منصبه على رأس النادي الأحمر عقب الإقصاء من منافستي كأس العرش وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وتراجع أداء الفريق في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الناصيري أن له مسؤولية كبيرة حاليا تتمحور في إبرام انتدابات وازنة وإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، وقال: "الدوام لله، لن نخلد في أي مركز، لكنني مسؤول الآن على عدة أمور بداية بالانتدابات والعودة لحصد الأخضر واليابس".

وتابع: "لا علم لي بمن روج خبر رحيلي عن الوداد؛ الفريق في مرحلة حساسة تحتاج تضافر الجهود والقيام بتضحيات لتقويم الاعوجاج الحاصل حاليا. كل التركيز في الوقت الراهن على البحث عن أسماء قوية من شأنها تقديم الإضافة المرجوة".

ويحصد الوداد نتائج متواضعة منذ فترة في الدوري المغربي، تزامنت مع عدة تغييرات على مستوى الطاقم التقني، بداية برحيل المساعد يوسف أشامي وتعويضه بفؤاد الصحابي ثم موسى نضاو، قبل أن يعود مجددا الصحابي لشغل مهمة المساعد.

وغيرت إدارة الوداد أحمد أمين بيد الله، طبيب الفريق، قبل أن تعيده مجددا إلى منصبه، بعد أن استمر الطبيب الجديد لأسبوعين فقط، علما أنها لم تعوض المعد البدني التونسي مناف نابي الذي تم إلحاقه بالإدارة التقنية.

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