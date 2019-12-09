24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مهمّشون يشتكون بؤس المعيشة بدار ولد زيدوح (5.00)

  2. دور الأزياء العالمية تجتذب المسلمات بتصميم "الأزياء المحتشمة" (5.00)

  3. العزاوي .. بطل من زاكورة يتسلّق قمّة العالمية في السباقات الجبلية (5.00)

  4. عندما طالب المقيم العام ليوطي بجمع معلومات عن أمازيغ المغرب (5.00)

  5. قراءة في أرقام المغرب (PISA 2018) (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كابوس الإصابات يتربص بالوداد قبل لقاء خريبكة‬

كابوس الإصابات يتربص بالوداد قبل لقاء خريبكة‬

كابوس الإصابات يتربص بالوداد قبل لقاء خريبكة‬
أوعنا بلعيد
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 21:36

أعفى الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الوداد الرياضي، لاعبيْه أيوب العملود وبديع أووك من المشاركة في الحصة التدريبية التي خاضتها المجموعة الأحد، في إطار الاستعداد لمباراة أولمبيك خريبكة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع السادس بالدوري المغربي الاحترافي.

وقرر المدرب الصربي، بتنسيق مع الطاقم الطبي للوداد، عدم خوض أووك والعملود للتداريب الجماعية يوم أمس، بسبب الإصابة التي تعرضا لها أمام صانداونز الجنوب إفريقي، السبت الماضي، برسم الجولة الثانية عن دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وارتأى الطاقم التقني للفريق الأحمر تمتيع الثنائي سالف الذكر بالراحة حتى يستعيدان عافيتهما ويصبحان بذلك جاهزين لخوض مباراة أولمبيك خريبكة، يوم الأربعاء المقبل، خلال المباراة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "الفوسفاط" معقل الفريق المضيف.

ويعاني الوداد الموسم الحالي من غياب لاعبين أساسيين عديدين عن تشكيلته الرسمية، سواء بسبب الإصابة أو بداعي الإيقاف، إذ سيحرم الـWAC أمام منافسه الخريبكي من خدمات صانع ألعابه يحيى جبران، بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة في حقه من لدن لجنة التأديب والانضباط التابعة للجامعة.

وينضم جبران إلى غيابات أخرى مؤثرة، ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وأنس أصباحي المعاقبين بإلحاقهما بفريق الرديف، وصلاح الدين السعيدي المصاب والذي خضع لجراحة في قطر؛ بينما لم تتأكد بعد جاهزية اللاعب المترجي الذي تغيب عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، إذ يحتاج إلى تأشيرة طبيب النادي كي يلحق بالمباراة المرتقبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.