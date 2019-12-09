24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مهيول يرأس لجنة تحكيم مهرجان ليساسفة للضحك
- المراكشي تدخل "عاملات الفراولة" إلى الفن السابع
- مهمّشون يشتكون بؤس المعيشة بدار ولد زيدوح
- "واتس آب" تضيف ميزة "المكالمة الثانية" لتطبيقها بهواتف "آيفون"
- خمسة تدابير بسيطة لمواجهة الأنفلونزا في الشتاء
دور الأزياء العالمية تجتذب المسلمات بتصميم "الأزياء المحتشمة" (5.00)
العزاوي .. بطل من زاكورة يتسلّق قمّة العالمية في السباقات الجبلية (5.00)
عندما طالب المقيم العام ليوطي بجمع معلومات عن أمازيغ المغرب (5.00)
- رصيف الصحافة: إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل يخيف الحكومة - (60)
- الجزائر ترهنُ مستقبل العلاقات مع المغرب بحلّ سياسي لنزاع الصحراء - (49)
- الجيش يبحث عن "واجهة مدنية" للحكم عبر الرئاسيات الجزائرية - (48)
- الصقلي: حيلة "زواج الفاتحة" تُساهم في تفشي الأمراض والانتحار - (45)
- مجموعة "باب دارنا" تقترض 13 مليارا لتشييد 128 فيلا "وهمية" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كابوس الإصابات يتربص بالوداد قبل لقاء خريبكة
أعفى الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الوداد الرياضي، لاعبيْه أيوب العملود وبديع أووك من المشاركة في الحصة التدريبية التي خاضتها المجموعة الأحد، في إطار الاستعداد لمباراة أولمبيك خريبكة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع السادس بالدوري المغربي الاحترافي.
وقرر المدرب الصربي، بتنسيق مع الطاقم الطبي للوداد، عدم خوض أووك والعملود للتداريب الجماعية يوم أمس، بسبب الإصابة التي تعرضا لها أمام صانداونز الجنوب إفريقي، السبت الماضي، برسم الجولة الثانية عن دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وارتأى الطاقم التقني للفريق الأحمر تمتيع الثنائي سالف الذكر بالراحة حتى يستعيدان عافيتهما ويصبحان بذلك جاهزين لخوض مباراة أولمبيك خريبكة، يوم الأربعاء المقبل، خلال المباراة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "الفوسفاط" معقل الفريق المضيف.
ويعاني الوداد الموسم الحالي من غياب لاعبين أساسيين عديدين عن تشكيلته الرسمية، سواء بسبب الإصابة أو بداعي الإيقاف، إذ سيحرم الـWAC أمام منافسه الخريبكي من خدمات صانع ألعابه يحيى جبران، بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة في حقه من لدن لجنة التأديب والانضباط التابعة للجامعة.
وينضم جبران إلى غيابات أخرى مؤثرة، ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وأنس أصباحي المعاقبين بإلحاقهما بفريق الرديف، وصلاح الدين السعيدي المصاب والذي خضع لجراحة في قطر؛ بينما لم تتأكد بعد جاهزية اللاعب المترجي الذي تغيب عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، إذ يحتاج إلى تأشيرة طبيب النادي كي يلحق بالمباراة المرتقبة.