كابوس الإصابات يتربص بالوداد قبل لقاء خريبكة‬

أوعنا بلعيد

أعفى الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الوداد الرياضي، لاعبيْه أيوب العملود وبديع أووك من المشاركة في الحصة التدريبية التي خاضتها المجموعة الأحد، في إطار الاستعداد لمباراة أولمبيك خريبكة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع السادس بالدوري المغربي الاحترافي.

وقرر المدرب الصربي، بتنسيق مع الطاقم الطبي للوداد، عدم خوض أووك والعملود للتداريب الجماعية يوم أمس، بسبب الإصابة التي تعرضا لها أمام صانداونز الجنوب إفريقي، السبت الماضي، برسم الجولة الثانية عن دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وارتأى الطاقم التقني للفريق الأحمر تمتيع الثنائي سالف الذكر بالراحة حتى يستعيدان عافيتهما ويصبحان بذلك جاهزين لخوض مباراة أولمبيك خريبكة، يوم الأربعاء المقبل، خلال المباراة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "الفوسفاط" معقل الفريق المضيف.

ويعاني الوداد الموسم الحالي من غياب لاعبين أساسيين عديدين عن تشكيلته الرسمية، سواء بسبب الإصابة أو بداعي الإيقاف، إذ سيحرم الـWAC أمام منافسه الخريبكي من خدمات صانع ألعابه يحيى جبران، بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة في حقه من لدن لجنة التأديب والانضباط التابعة للجامعة.

وينضم جبران إلى غيابات أخرى مؤثرة، ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وأنس أصباحي المعاقبين بإلحاقهما بفريق الرديف، وصلاح الدين السعيدي المصاب والذي خضع لجراحة في قطر؛ بينما لم تتأكد بعد جاهزية اللاعب المترجي الذي تغيب عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، إذ يحتاج إلى تأشيرة طبيب النادي كي يلحق بالمباراة المرتقبة.