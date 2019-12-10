غياب قائد الجيش أمام الوداد يؤرق المدرب طاليب

أوعنا بلعيد

يخشى الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم غياب محمد علي بامعمر، قائد الفريق، عن قمة الكلاسيكو التي ستجمعه يوم الأحد المقبل بفريق الوداد الرياضي، خلال المواجهة التي سيحتضنها الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن لقاء مؤجل عن الأسبوع السابع.

وينتظر عبد الرحيم طاليب، مدرب العساكر، ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية التي تقرر أن يخضع لها اللاعب يومه الاثنين، للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها بامعمر على مستوى الركبة والتي غادر على إثرها مباراة يوم أمس أمام المولودية الوجدية مصابا، في الدقيقة الـ57 وعوّضه زميله عبد المنعم بوطويل.

ويأمل الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي أن لا تكون إصابة قائده بامعمر خطيرة أو تحتاج إلى وقت طويل بغية التعافي، حتى يكون حاضرا بقمة الكلاسيكو المغربي أمام الوداد الرياضي الذي يشكو بدوره من غياب لاعبين مؤثرين عديدين عن تشكيلته الرسمية لأسباب مختلفة.

ويصنف بامعمر، البالغ من العمر ثلاثين سنة، من بين أجود وأبرز الصفقات التي عقدها المكتب المسير للجيش الملكي في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث استقدمه من فريق الدفاع الحسني الجديدي بعد تجارب سابقة خاضها رفقة كل من فريقه الأم المغرب الفاسي والرجاء الرياضي.

يذكر أن الفريق العسكري عاد، يوم أمس، من الملعب الشرفي بوجدة بالفوز بهدفين دون رد على حساب مضيفه المولودية الوجدية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة، بفضل لاعبيه عماد الرحولي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ39 قبل أن يضيف زميله صلاح الدين باهي الهدف الثاني في الدقيقة الـ78، ليرفع بذلك رصيده إلى النقطة الـ13 في المركز الثالث (لديه مباراة مؤجلة)؛ بينما يملك سندباد الشرق الرصيد نفسه من النقاط، بعد خوضه لتسع مباريات.