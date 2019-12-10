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كُتّاب وآراء
لقجع: مركز محمد السادس إضافة كبيرة للكرة الوطنية
أكَّد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه سعيد بافتتاح مركز محمد السادس لكرة القدم، والذي دشنه أمس الاثنين، الملك محمد السادس.
وقال لقجع في تصريحات صحافية: "أنا سعيد بافتتاح هذه المعلمة الرياضية، حيث سيكون هذا المركز إضافة قوية للمشاريع الرياضية، التي تُساهم في تطوير كرة القدم ببلادنا، خاصة أنه يضم مرافق عالية المستوى، تضاهي أكبر المراكز العالمية".
وأضاف: "المجمع الجديد سيجعلنا قادرين على إقامة معسكرات المنتخبات المغربية بمختلف فئاتها، كما سيكون فرصة لتكوين لاعبين من مستوى عال، وسيُساعدنا على استغلال المواهب الكبيرة التي يزخر بها المغرب، من أجل تحقيق الأهداف التي نسعى لها، وتطوير كرة القدم ببلادنا".
وأَوْضَحَ عدد من نجوم الكرة المغربية السابقين، الذين حضروا مراسم التدشين، أن هذا المركز يُعد من بين أفضل المراكز الموجودة في العالم، كونه يتوفر على معدات متطورة، كما أن بنيته التحتية احترافية بكل المقاييس.
يُشار إلى أن تكلفة مركز محمد السادس لكرة القدم، قد بلغت 630 مليون درهم (59 مليون يورو)، إذ يتكون من 4 ملاعب من العشب الطبيعي، و3 من العشب الاصطناعي، بالإضافة إلى قاعات وملاعب مغطات، ومعدات طبية حديثة، بالإضافة إلى مجمع لكرة القدم داخل القاعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ألا يملك لقجع بدلة أخرى غير تلك البدلة الزرقاء التي يرتديها داااااااااااااااائما....؟؟؟؟
يقال أن كل المكلفين بالميزانيات يخلق فيهم البخل تلقائيا من فرط حساب الأموال....وهي متلازمة البخل المكتسب.
بدل ا خويا لقجع و تمتع بما اتاك الله من فضله...
إن الله يحب أن يرى اثر نعمته على عبده.
فقط ملاحظة اذا سمحتم .
عند افتتاح هاذه المعلمة او هاذه المنشأة. أكيد ولامحالة.بدون ان اشاهد مراسيم الافتتاح .ستجدون عزيز بودربالة في صف الأول كالعادة يحشر أنفه في كل شيء سواء رياضي او فني او سياسي .
سؤالي المطروح. واش غير هو الذي لعب الكورة .مع العلم ان لعبه محدود.رغم أنني ودادي.حر
امثال هؤلاء هم من خربوا الرياضة .في بلادنا
يستغلون الفرص لاغراضهم الشخصية .
عاش الملك
وشكرا لهسبريس على النشر