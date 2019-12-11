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كُتّاب وآراء
هزيمة ثقيلة تدفع مشجعين إلى اقتحام ملعب خريبكة
تسبب تسجيل فريق الوداد الرياضي البيضاوي لثلاثة أهداف متتالية في مرمى فريق أولمبيك خريبكة، اليوم بملعب الفوسفاط بخريبكة، في توقيف المباراة التي جمعت الفريقين برسم الدورة السادسة من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين، قبل أن تُستأنف المباراة من جديد بعد بضع دقائق من التوقف.
وجاءت التوقيف المؤقت للقاء بعدما اقتحم عدد من مشجعي فريق أولمبيك خريبكة رقعة الملعب، من أجل التعبير عن استنكارهم للمستوى الذي بدا عليه الفريق خلال الدقائق الأولى من اللقاء؛ وهو ما تسبب في هز شباب الحارس أمين الرزين ثلاث مرات في ظرف 15 دقيقة.
وجاءت الأهداف الثلاثة الأولى، التي تسببت في هيجان جمهور أولمبيك خريبكة، من طرف ميشيل باباتوندي في الدقيقة السادسة، وبدر كدارين في الدقيقة الـ12، وإسماعيل الحداد في الدقيقة الـ15؛ وهو ما ساهم في إرباك لاعبي "الفوسفاط" بقيادة رشيد لوستيك، الذي تكلف بمهمة تدريب الفريق بعد فك الارتباط بين النادي والمدرب الوطني رشيد الطاوسي.
وتوالت هجمات لاعبي الوداد الرياضي البيضاوي أمام دفاع الأولمبيك الذي بدا مفكّكا ومرتبكا، حيث تمكن الضيوف من تهديد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة، في الوقت الذي عجز فيه لاعبو أولمبيك خريبكة عن هز شباك الحارس أحمد رضى التكناوتي طيلة الشوط الأول من المباراة.
أما الشوط الثاني من اللقاء، فلم يختلف كثيرا عن سابقه، حيث لم يكن فريق الوداد الرياضي البيضاوي في حاجة إلى بذل جهد كبير لتهديد مرمى أولمبيك خريبكة في مناسبات عديدة، قبل أن يتمكن ميشيل باباتوندي، مسجل الهدف الأول، من إضافة الهدف الرابع في اللقاء في تمام الدقيقة الـ75.
وفي الوقت الذي حرصت فيه جماهير الوداد الرياضي البيضاوي على تشجيع اللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها، تأرجحت شعارات جمهور أولمبيك خريبكة بين التشجيع تارة والانتقاد والسب والشتم تارة أخرى، من أجل حث اللاعبين على بذل المزيد من المجهود للعودة في المباراة؛ وهو ما لم يتحقق إلى أن أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الضيوف على أصحاب الأرض برُباعية نظيفة.
ومباشرة بعد انتهاء المباراة، قام محسوبون على جمهور أولمبيك خريبكة بإلحاق خسائر بمجموعة من السيارات الخاصة عبر رشقها بالحجارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
بينما ينسون انك بغض النظر عن حب الفريق ملزوم عليك القبول بقواعد اللعبة والهزيمة كيفما كانت هي من قواعد اللعبة
بدون شك التسيير أو سوء التفاهم
أو " سابوطاج "...؟
وفي المباراة الثانية مهزلة جديدة ضد تطوان بطرد لاعب ورفض هدف صحيح.
هاذ شي علاش تكلمت .على الإنسان ما يفكر باش يعمل وقفات الاحتجاجية من اجل حقوق الانسان .خاصوا ياخد قسط من الوقت .ويسأل نفسه واش انا بعدا إنسان ولا عاد يهذر على حقوق الإنسان
واش ا ه عباد الله الواحد لي يتبول بجنبات الحائط في الشارع العام والازقة.ويكسر الكراسي بالملاعب الرياضية .ورمي الازبال في الشارع .والحاوية غير بعيدة عنه فارغة.واس هاذا انسان هاذا.
صراحة الكلام كثير والصمت أحسن.
لأن هاذه المهزلة تاع الجمهور يلج الى الملعب .غير ما مرة .لأن رجال الامن يتفرجون هم كذلك ويتابعون المبارة بكل اهتمام ناسين وظيفتهم .
الاحول ولا قوة الا بالله. الله يهدي ما خلق
عاش الملك .وشكرا لهسبريس