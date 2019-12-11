الرجاء يهزم "الماط" بصعوبة في "مؤجل البطولة"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

حسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، النقاط الكاملة لمؤجل الجولة الرابعة من منافسات البطولة، بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، بهدف نظيف على حساب ضيفه المغرب التطواني.

وعرفت مجريات الشوط الأول بسط لاعبي الرجاء سيطرتهم على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة بشكل كبير، دون أن يتمكنوا من ترجمة ذلك إلى أهداف، رغم بعض فرص التهديف التي أتيحت لحميد أحداد ورفيقه في الخط الأمامي محمود بنحليب.

وخاض الفريق التطواني مجمل دقائق الشوط الأول بانكماش دفاعي وتركيز عال في الخط الخلفي، ضيق المساحات وغيب الحلول الهجومية أمام عناصر الرجاء، مع الاعتماد على المرتدات الهجومية التي كاد المهاجم عبدولاي سيسوكو، ترجمة إحداها للهدف في حدود الدقيقة 41.

وبعد دقيقة واحد من هذه المحاولة، أشهر الحكم عادل زوراق، الإنذار الثاني تم الطرد في وجه المهاجم سيسوكو، ليخوض فريقه باقي أطوار الجولة الأولى بنقص عددي.

وبدأ الرجاء مجريات الشوط الثاني بضغط هجومي مسترسل على معترك الفريق التطواني بحثا عن استغلال النقص العددي لهذا الأخير، قابله رفاق المدافع التطواني يوسف الترابي، بقتالية كبيرة مع البحث عن المباغثة عبر مرتدات هجومية وكرات تابثة كانت الأبرز منها في حدود الدقيقة 58.

وتغيرت نتيجة النزال في حدود الدقيقة 62، بعد أن تمكن المهاجم الرجاوي مالانغو من فك شفرة دفاع "الماط" ومنح هدف الفوز للرجاء، بعد تمريرة محكمة في العمق من رفيقه محسن متولي.

وأضاف الرجاء ثلاث نقاط ثمينة لرصيده، إذ بلغ النقطة العاشرة في الصف السابع مناصفة مع الفتح الرباطي، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد المغرب التطواني في 15 نقطة في الصدارة.