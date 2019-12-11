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الرئيسية | رياضة | الرجاء يهزم "الماط" بصعوبة في "مؤجل البطولة"

الرجاء يهزم "الماط" بصعوبة في "مؤجل البطولة"

الرجاء يهزم "الماط" بصعوبة في "مؤجل البطولة"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:25

حسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، النقاط الكاملة لمؤجل الجولة الرابعة من منافسات البطولة، بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، بهدف نظيف على حساب ضيفه المغرب التطواني.

وعرفت مجريات الشوط الأول بسط لاعبي الرجاء سيطرتهم على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة بشكل كبير، دون أن يتمكنوا من ترجمة ذلك إلى أهداف، رغم بعض فرص التهديف التي أتيحت لحميد أحداد ورفيقه في الخط الأمامي محمود بنحليب.

وخاض الفريق التطواني مجمل دقائق الشوط الأول بانكماش دفاعي وتركيز عال في الخط الخلفي، ضيق المساحات وغيب الحلول الهجومية أمام عناصر الرجاء، مع الاعتماد على المرتدات الهجومية التي كاد المهاجم عبدولاي سيسوكو، ترجمة إحداها للهدف في حدود الدقيقة 41.

وبعد دقيقة واحد من هذه المحاولة، أشهر الحكم عادل زوراق، الإنذار الثاني تم الطرد في وجه المهاجم سيسوكو، ليخوض فريقه باقي أطوار الجولة الأولى بنقص عددي.

وبدأ الرجاء مجريات الشوط الثاني بضغط هجومي مسترسل على معترك الفريق التطواني بحثا عن استغلال النقص العددي لهذا الأخير، قابله رفاق المدافع التطواني يوسف الترابي، بقتالية كبيرة مع البحث عن المباغثة عبر مرتدات هجومية وكرات تابثة كانت الأبرز منها في حدود الدقيقة 58.

وتغيرت نتيجة النزال في حدود الدقيقة 62، بعد أن تمكن المهاجم الرجاوي مالانغو من فك شفرة دفاع "الماط" ومنح هدف الفوز للرجاء، بعد تمريرة محكمة في العمق من رفيقه محسن متولي.

وأضاف الرجاء ثلاث نقاط ثمينة لرصيده، إذ بلغ النقطة العاشرة في الصف السابع مناصفة مع الفتح الرباطي، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد المغرب التطواني في 15 نقطة في الصدارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - متتبع حر الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:00
مهزلة تحكيمية بامتياز وهدف مرفوض لتطوان وطرد لاعب ،وفريق الداخلية مازال يستفيد من التحكيم ،اين أنت يا فوزي لقجع؟
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2 - رشيد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:05
مهزلة جديدة ضد تطوان طرد لاعب ورفض هدف مشروع .
برافو لتطوان للمستوى الرائع رغم النقص العددي .تحية ودادية لفريق الحمامة البيضاء.
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6
3 - احمد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:10
الرجاء لم يفز وانما سرق فوز من تطوان عبر الحكم الذي لم يكن في المستوى. التحكيم لازال معضلة كبيرة
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4 - Driss الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:16
الرجاء لم يفز وإنما الحكم هو من فاز حينما أنهى اللقاء بعد طرد لاعب المغرب التطواني ليعطي فرصة لرجائه للفوز
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5 - بوشعيب مساعد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:24
يا للمهزلة التحكيمية .
الله يجعل البركة في الحكم .
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