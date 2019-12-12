"الكاف" تحدد تاريخ قرعة تصفيات مونديال 2022‎

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تجرى قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 21 يناير المقبل، وفق ما أعلنته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

"الكاف" كشفت على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن التصفيات ستقام بنظام المجموعات بعد نهاية الدور التمهيدي الذي أسفر عن تأهل 14 منتخبا إلى جانب وجود 26 منتخبا الأعلى تصنيفا، على أن يتم تقسيمها إلى 10 مجموعات بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر دجنبر الجاري.

وأعلنت الكونفدرالية الإفريقية سالفة الذكر أن مرحلة المجموعات ستنطلق في مارس 2020 وتختتم في أكتوبر 2021، على أن يقام الدور الثاني بقرعة أخرى وينطلق في نونبر 2021 بخمس مباريات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، تتأهل المنتخبات الفائزة فيها إلى مونديال قطر 2022.

وتأهل 40 منتخبا إلى مرحلة المجموعات؛ وهي منتخبات: المغرب ومصر والسنغال وتونس ونيجيريا والجزائر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي وبوركينافاسو وجنوب إفريقيا وغينيا والرأس الأخضر وأوغندا وزامبيا وبنين.

كما تأهلت إلى المرحلة ذاتها منتخبات الغابون والكونغو ومدغشقر وليبيا وموريتانيا والنيجر وكينيا وإفريقيا الوسطى وموزمبيق وزيمبابوي ونامبيا وأنغولا وغينيا بيساو وتوغو ومالاوي والسودان ورواندا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.