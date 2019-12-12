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الرئيسية | رياضة | رئيس المغرب التطواني: الحكم زوراق يستهدف الفريق

رئيس المغرب التطواني: الحكم زوراق يستهدف الفريق

رئيس المغرب التطواني: الحكم زوراق يستهدف الفريق
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الخميس 12 دجنبر 2019 - 19:58

احتج رضوان غازي، رئيس فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بشدة على القرارات التحكيمية التي عرفتها مباراة فريقه أمام مضيفه الرجاء الرياضي، لحساب مؤجل الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي، والتي قادها الحكم عادل زوراق.

وقال غازي في تصريح لـ"هسبورت": "الحكم زوراق دائماً ما يكون قاسيا على فريقنا من خلال قراراته الغريبة، وقد كان سببا في هزيمة الفريق في أكثر من مباراة".

وأضَافَ رئيس المغرب التطواني: "نُطالب مديرية التحكيم بأن تُعيد النظر في القرارات التحكيمية لزوراق، كما أننا نُطالبها بعدم تعيينه مرة أخرى لقيادة مباريات فريقنا، وإلا فلن نخوض اللقاء".

وتابع: "الحكم استهدفنا بشكل واضح إذ قام بطرد اللاعب سيسوكو بطريقة غريبة، ثم عاد ليرفض لنا هدفا مشروعا، لهذا نطالب مديرية التحكيم بأن تمنحنا حقنا".

واختتم كلامه بالقول: "أتمنى من الحكم أن يُعيد متابعة المباراة، وعندها سيخجل من نفسه عندما يلاحظ الأخطاء التي ارتكبها".

يُشار إلى أن المغرب التطواني انهزم، الأربعاء، أمام مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لحساب مؤجل الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - غير داوي الخميس 12 دجنبر 2019 - 20:21
بارك من البكى بزاف واش الفرقة لي خسرت تهاجم التحكيم. القرارات الحكم كانت على صواب
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-16
2 - محلل لا منتمي ! ! ! الخميس 12 دجنبر 2019 - 20:22
1/ - طرد اللاعب سيسوكو موضوعي :
- امتنع أن يبتعد ب 9,15 متر من الكرة عند تنفيذ ضربة خطأ للرجاء البيضاوي.
- قام بارتكاب خطأ يستحق عليه الورقة الصفراء الثانية.

2/ - رفض الحكم الإصابة للمغرب التطواني لأن الحارس الزنايتي أسقط في منطقته أي 5,5 متر.
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-13
3 - اغراس الخميس 12 دجنبر 2019 - 20:37
نسي الرئيس بأنه كان يلعب ضد الرجاء الفربق العالمي الدي يقهر في الداخل و الخارج
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-15
4 - اجديك الخميس 12 دجنبر 2019 - 20:51
ساكون موضوعيا رغم انني رجاوي، الرجاء خطف الفوز من فريق المغرب التطواني، المقابلة متوسطة ونتيجتها هي التعادل، وهدف تطوان مشروع، ولابد من الإشارة إلي مردودية فريق الرجاء الدي يتغير بين مقابلة واخري، مرة تعجبك ومرة اخري "تركب فيك سنيدة ماشي السكر"
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