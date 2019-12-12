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كُتّاب وآراء
رئيس المغرب التطواني: الحكم زوراق يستهدف الفريق
احتج رضوان غازي، رئيس فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بشدة على القرارات التحكيمية التي عرفتها مباراة فريقه أمام مضيفه الرجاء الرياضي، لحساب مؤجل الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي، والتي قادها الحكم عادل زوراق.
وقال غازي في تصريح لـ"هسبورت": "الحكم زوراق دائماً ما يكون قاسيا على فريقنا من خلال قراراته الغريبة، وقد كان سببا في هزيمة الفريق في أكثر من مباراة".
وأضَافَ رئيس المغرب التطواني: "نُطالب مديرية التحكيم بأن تُعيد النظر في القرارات التحكيمية لزوراق، كما أننا نُطالبها بعدم تعيينه مرة أخرى لقيادة مباريات فريقنا، وإلا فلن نخوض اللقاء".
وتابع: "الحكم استهدفنا بشكل واضح إذ قام بطرد اللاعب سيسوكو بطريقة غريبة، ثم عاد ليرفض لنا هدفا مشروعا، لهذا نطالب مديرية التحكيم بأن تمنحنا حقنا".
واختتم كلامه بالقول: "أتمنى من الحكم أن يُعيد متابعة المباراة، وعندها سيخجل من نفسه عندما يلاحظ الأخطاء التي ارتكبها".
يُشار إلى أن المغرب التطواني انهزم، الأربعاء، أمام مضيفه الرجاء الرياضي بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لحساب مؤجل الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
- امتنع أن يبتعد ب 9,15 متر من الكرة عند تنفيذ ضربة خطأ للرجاء البيضاوي.
- قام بارتكاب خطأ يستحق عليه الورقة الصفراء الثانية.
2/ - رفض الحكم الإصابة للمغرب التطواني لأن الحارس الزنايتي أسقط في منطقته أي 5,5 متر.