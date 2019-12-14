زيدان : مستقبل كبير ينتظر حكيمي مع ريال مدريد

هسبورت - حمزة أشتيوي*

نوه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، بالأداء الجيد الذي يُقدمه الدولي المغربي أشرف حكيمي، رفقة فريق دورتموند الألماني، علماً أنه معار له من الفريق الملكي.

وقال زيدان في تصريح لهسبورت: "الأهم هو أن حكيمي يقدم أداء جيدا مع دورتموند، ونحن سعداء بالأهداف التي يُسجلها، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وأضاف مدرب الفريق الملكي: "حكيمي سيكون له مستقبل كبير في ريال مدريد وسنتحدث عن ذلك لاحقا".

وجاء تنويه زيدان بالأداء الجيد لحكيمي بعد السؤال الذي وجه له مراسل "هسبورت" ببلجيكا، خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت مباراة الفريق "الملكي" ومضيفه كلوب بروج لحساب الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان حكيمي قد انتقل إلى صفوف دورتموند الألماني، خلال صيف 2018، على سبيل الإعارة لموسمين، حيث سينتهي عقده مع الفريق الألماني مع نهاية الموسم الكروي الحالي، وهو ما يُرجح إمكانية عودته " للميرينغي"، لاسيما بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

يُشار إلى أن ريال مدريد الإسباني انتصر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "جان برايدال" بمدينة بروج البلجيكية.

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