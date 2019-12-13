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الرئيسية | رياضة | الشرطة تعد بمنع اضطرابات في قمة برشلونة والريال

الشرطة تعد بمنع اضطرابات في قمة برشلونة والريال

الشرطة تعد بمنع اضطرابات في قمة برشلونة والريال
هسبريس - رويترز
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 20:38

قالت الشرطة اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بأي احتجاجات مطالبة باستقلال إقليم قطالونيا مقررة في اليوم ذاته.

وقال إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم قطالونيا للصحفيين اليوم "سيتم نشر نحو ثلاثة الآف شرطي وضباط أمن خاص داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".

وأضاف أن الشرطة مستعدة لكافة الاحتمالات لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين على محاولة اجتياح الملعب خلال المباراة.

وكانت المباراة مقررة في 26 أكتوبر الماضي لكن تم تأجيلها بناء على طلب رابطة الدوري بسبب مخاوف أمنية عقب احتجاجات في قطالونيا إثر حبس تسعة قادة يطالبون باستقلال الإقليم عن إسبانيا.

ودعت جماعة تسونامي الديمقراطية للاحتجاج قبل المباراة بأربع ساعات في عدة مناطق حول الملعب.

وأوضحت أن هذه الاحتجاجات تمثل جزءا من جهودها للمطالبة بفتح حوار بين إسبانيا وسلطات قطالونيا بشأن مطالب الاستقلال.

ولم تطالب الجماعة المحتجين بمنع الجماهير من دخول الملعب أو تعطيل المباراة لكنها قالت إنها أعطت تعليمات للجماهير التي ستكون داخل الملعب.

وحث السياسيون في قطالونيا الناس على الاحتجاج بينما قالت تسونامي الديمقراطية يوم الثلاثاء الماضي إن أكثر من 18 ألف شخص أكدوا مشاركتهم في الاحتجاجات.

ونظمت هذه الجماعة من قبل احتجاجات واسعة في مطار برشلونة وقطعت الطريق الرئيسي بين إسبانيا وفرنسا.

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