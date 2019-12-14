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الرئيسية | رياضة | المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا

المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا

المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا
هسبورت - حمزة اشتيوي*
السبت 14 دجنبر 2019 - 12:00

يُواصل الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم، استمتاعه بأجواء المغرب الجميلة، على الرغم من نتائجه السلبية، مُستغلا العقد الذي يجمعه بجامعة الكرة، والذي لا يتضمن شرطاً جزائيا لفسخه؛ ما جعل الفرنسي يُطيل مقامه بالمغرب، وهو البلد الذي وفرت جامعته الكروية له راتبا سمينا يُقدر بـ55 مليونا شهريا مع امتيازات مُغرية زادت من تشبثه بقميص المنتخب، ليستحق لقب "بو.. مال".

ويَجِدُ بوميل نفسه في إجازة مدفوعة الأجر، إذ لم يشتغل منذ شهر شتنبر الماضي، حيث قاد المنتخب الأولمبي للخروج من التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، دون أن تُحرك جامعة الكرة ساكنا؛ لأن عقد المدرب الفرنسي يُشكل عائقا أمام لقجع لفسخه بحكم ارتكاب هذا الأخير لخطأ فادح، بعدما وقع مع بوميل لفترة طويلة، دون شرط جزائي، وبراتب سمين أسال لُعاب الفرنسي وجعله يتشبث بجامعة لقجع.

وما جعل رئيس جامعة الكرة بين المطرقة والسندان هو رفض الويلزي أوشن واين روبيرت، المدير التقني الجديد للمنتخبات الوطنية، الاشتغال مع باتريس بوميل؛ لأن هذا الأخير لا يدخل في مخططاته وإستراتيجيته، ويراه غير قادر على تقديم الإضافة.

ولم يكن بوميل، الذي يفتقد سجلا وتاريخا في التدريب، يحلم في يوم من الأيام بأن يجد جامعة كروية تُوفر له كل هذه الامتيازات المتمثلة في سكن الخمس نجوم بمراكش والراتب "السمين"، فقط ليستمتع المدرب المدلل بأشعة الشمس الصحية لمدينة النخيل، رفقة عائلته الصغيرة، ويُمارس هواية تسلق الجبال ويُشارك ذلك عبر حسابه الخاص على "إنستغرام".

وسيكون لقجع مضطرا للتفاوض مع بوميل من أجل فسخ عقده بالتراضي، وهذا ما سيستنزف خزينة جامعة الكرة، وهي ضريبة سوء التسيير الذي يطرح أكثر من علامة استفهام داخل هذه المؤسسة ويفتح النقاش مجددا حول استنزاف المال العام.

يُشار إلى أن الفرنسي باتريس بوميل لم يسبق له أن تقلد مهام مدرب أول مع أي فريق، قبل أن يستفيد من سخاء جامعة لقجع، ليتحول إلى أغنى عاطل بالمغرب وأغلى مدرب مساعد في العالم، علما أن التوقيع معه كان على أساس معد بدني للمنتخب الأول، رفقة المدرب السابق رونار، وبعد مغادرة هذا الأخير، تم تنصيبه مدربا للأولمبيين، ليؤكد مرة أخرى فشله.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - MAROCAINE السبت 14 دجنبر 2019 - 12:06
اين هو دور جطو من هده الاخطاء
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66
2 - brahim السبت 14 دجنبر 2019 - 12:07
55مليون في الشهر وبدون نتائج ولا حتى ظهور مشرف الله ياخد فيكم الحق نهبتو نا وجوعتونا با ش تخلصو الأجانب علاش 55مليون رآه عيب وعار اكون هدشي في المغرب لي المواطن واصلله لعظم
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87
3 - مغربي حاصل في المغرب السبت 14 دجنبر 2019 - 12:09
و لماذا لا يتقاضاها فهو فرنسي و فرنسا قبل أن تخرج من المغرب تفاهمات مع مالين شي باش إتهلاو فيها هي أو آولادها ... فسياسة تأثر على كل مجالات العيش في المغرب .... 55 مليون سنتيم أراه جوج ديال المشاريع لإنتشال الشباب من البطالة ... لكم الله يا شباب المغرب فمن يسيركم? رأي شخصي ... المرجو نشر حبيبة الشعب هسبريس
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43
4 - المتتبع السبت 14 دجنبر 2019 - 12:11
المال السايب تيعلم السرقة جامعة لا رقيب لها ولا حسيب
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35
5 - حسين السبت 14 دجنبر 2019 - 12:12
مكين لسوء التسيير لوالو حنا عرب وكنعرفو بعضنا الجامعة ديما كدير بحال هاد الخطط كيجيبو مدرب وكيعطيوه متلا 20 مليون وكيديرو في العقد 50 والتلاتين لبقات كيديوها هوما علا ضهر الدولة كيشرطو عليه هاد الشي من البداية متبقاوش ديرو روسكم معارفينش
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26
6 - kamal السبت 14 دجنبر 2019 - 12:15
Parmi les grands problème au maroc si le mal gouvernance dans plusieurs domaine ce Monsieur a un salaire de 55 milion pour faire rien , c'est la faute de lakja3, malheursement pour les postes de PDG dans les établissements public marocain le gouvernement doit exiger un PHD en busniss administration ce diplome doit être livré par USA et non pas une école marocain qui ne vaut rien, dans tous les secteur ONE/ONECEF/Président de région/ les gouverneurs....
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0
7 - الحسين السبت 14 دجنبر 2019 - 12:16
55 مليون شهريا لو صرف نصفها فقط على إصلاح الطرق في القرى في الجبال والأرياف التي يعاني سكانها مشاكل التنقل لكان افضل .
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23
8 - وهب السبت 14 دجنبر 2019 - 12:16
لو كانوا يعطونه من جيوبهم سيحسون بالدقة ( والله لا دا الريال ) ولاكن المال السايب من عرقي ( الضريبة على الدخل ) فابور برع ليا الفرنسيين وأنا نخدمومن الصباح 12 ساعة
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19
9 - hafid السبت 14 دجنبر 2019 - 12:16
اسكت اسكت غيزيدوه55مليون اخرى علاه مفي راسكش راهم ضدنا
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11
10 - محمد السبت 14 دجنبر 2019 - 12:17
و الله العظيم حتى نهار على نهار كنزيد نكره هاد البلاد التعيسة،فلوس المغاربة اللي كيخلصوهم بزّز عليهم كيديهم البراني
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14
11 - مغربي السبت 14 دجنبر 2019 - 12:18
ولتذهب الكرة الى الجحيم آلاف المغاربة يموتون بردًا في المغرب المنسي و ملايين يموتون في البحر و آلاف يعرضن أجسادهن و أنتم توزعون ثروات البلاد و ثروة المغاربة على الأجانب و التفاهات .
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15
12 - غير دايز من هنا السبت 14 دجنبر 2019 - 12:18
حكومة الكفائات و مسييرين أكفاء، ما عندي مانسالكم. فلوس اللبن اديهم زعطوط.
عندي ملاحظة صغيرة علاش خريجي اكبر الجامعات و المدارس العليا مثل ponts et chaussées, école centrale, polytechnique, école normale sup إلخ مثل لفتيت و بنموسى و حصاد و الائحة طويلة تعطى لهم مناصب الداخلية او التعليم او وزارات اخرى، هاؤلاء تكونوا لكي يسيروا الشركات و المقاولات الصناعية الكبرى و تطويروها، لا لي شغل منصب وزير او والي مدينة او عامل على مدينة.
هناك خلل كبير عند مسيري الدولة. اشنو كدير مهندس تكون في polytechnique على رأس وزارة الداخلية مثل لفتيت او شكيب بن موسى وا لحماق هادا.
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3
13 - Amine السبت 14 دجنبر 2019 - 12:18
Je n ai rien compris. Il faut changer tout. Il nous a fait quoi pour gagner tt cet argent. Saad dine Othmani tu dois faire qlqe chose pour changer Cette mauvaise gestion.
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0
14 - احمد السبت 14 دجنبر 2019 - 12:20
تحدث هذه الاخطاء في جميع القطاعات مما يستنزف المال العام دون نتائج تذكر.
كالمخططات التنوية والاستعجالية ومحاربة الهشاشة والكوارث الطبيعية.ومحاربة الهجرة السرية.
كلها ابواب يفتحها المسؤولين من أجل الاغتناء فقط.
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8
15 - بو شكارة السبت 14 دجنبر 2019 - 12:20
المغرب مكرام مضياف الاجانب ، لكن هذه اموال تؤخذ من فقراء الشعب وتدفع إلى التافهين!! بﻻ حساب وﻻ نتيجة !! اين مراقبة الفساد! !
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16 - متتبع السبت 14 دجنبر 2019 - 12:20
انا لله وانا اليه راجعون
والله فعلا مصيبة...
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17 - badr السبت 14 دجنبر 2019 - 12:21
Il faut lire entre les lignes ..... blanchiment d'argent!?
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3
18 - المرابط السبت 14 دجنبر 2019 - 12:22
مصيبة والله...أعتقد أن السيد لقجع مسؤول عن تبذير كثير من الأموال العمومية وينبغي محاسبته ولو إعلاميا... على الأقل بإدراجه في نادي هسبريس ل "النازلين".
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19 - YASSINE السبت 14 دجنبر 2019 - 12:23
او صحاب النظافة 1000 درهم
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7
20 - TEACHER السبت 14 دجنبر 2019 - 12:24
وبالتأكيد ان هذا المبلغ المدفوع مقابل الاستجمام و عطلة باحسن بلد في العالم معفى من الضرائب ليس كراتب المتقاعدين الهزيل واللذين أفنوا عمرهم في العمل يؤدى عنه ضرائب لا مبرر لها. حرام والله حتى حرام
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21 - aknoul Amsterdam السبت 14 دجنبر 2019 - 12:24
خيرنا ياكلو غيرنا الحمد لله المغرب مضياف مع الغير اما الشعب فله الله
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22 - عبدو السبت 14 دجنبر 2019 - 12:25
السخاء المغربي مع الأجنبي لا حدود له
بقاو مهتمين ومحللين لإسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والأجانب قاضين حاجة بأجور خيالية ولا في الأحلام وأكثر من نصف المغاربة يرزحون تحت هامش الفقر آش طلع لينا من هاد الكورة كاع
أجرة سمينة قادرة عل فك البطالة على أكتر من 100عاطل عن العمل وماخفي كان أعظم ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سئمنا سئمنا ولا روح لمن تنادي
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7
23 - حمودة السبت 14 دجنبر 2019 - 12:26
الحكومة لاتنفذ الأحكام القضائية التي تلزمها بدفع التعويض للمواطنين بعد طول المساطر القضائية والمصاريف بدعوى أن دفع مبلغ التعويض عن نزع قطعة أرض أو عن مستحقات متضرر من خطأ طبي أو من أخطاء الإدارة بدعوى أن الدولة لا تتوفر على أموال كافية وبوميل ومن على شاكلته من دوي النفوذ تغرقهم الدولة في الكرم المبالغ فيه من المال العام ولاحسيب ولارقيب لاحكومة لابرلمان لامسؤولين لاحقوق : لك الله يا مغرب ولكم الله يامغاربة
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2
24 - عباس فريد السبت 14 دجنبر 2019 - 12:28
هناك تواطء اكيد هناك تواطء في إطار الريع من جامعة التبذير والفشل
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4
25 - متأمل السبت 14 دجنبر 2019 - 12:29
راتبه يعادل رواتب ٩ وزراء مجتمعين وأجر مقابل صفر عمل و صفر نتيجة و لا من يحاسب. حقا إنطبق عليه قوله عز و جل إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مرة أخرى إنه الإستثناء المغربي! كاين شي سعادة اكتر من هادي ؟
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26 - Yassine السبت 14 دجنبر 2019 - 12:29
c'est normal, le Maroc est beau jolie et ramène les compétences a jambes ouvertes

qui veux avoir des bons résultat, le siècle est longue
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27 - عبده السبت 14 دجنبر 2019 - 12:29
لا حول ولا قوة إلا بالله،يعني أن كل مغربي يدفع شهريا لبوالمال درهم ونصف،الحساب عند الله، لو شغلتم مغربيا في ذلك المنصب،وساعدتمبالبقية شبابا للعمل لكان أجدر.000 600 6درهم في السنة أدراج الرياح،أين المسؤولية والمحاسبة،وزيد زيد في الضرائب.
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0
28 - محمد السبت 14 دجنبر 2019 - 12:30
لو في فرنسا لم يأخذ هاذ المبلغ الهائل في الشهر اما في المغرب الفقير انا لا أعرف لماذا هاذ هل المغرب غني يرمي المال في المزبل. لماذا لا يريد أن يلبس قدو. لماذا يعطي المال الهاءل للمدربين اجنبيين ولماذا لم يختار المدرب المسكين في داخل الوطن .هل الجامعة مريضة النفسية وتختار المدربين خارج الوطن. هذا غير معقول. لابد الشعب ان يقف عن حدهم. الشعب هو يختار. المال ديال الشعب. ليست ديال الجامعة. لو اجمعنا المال لعطاوا للمدربين لو فعلنا احسن الملاعب لرياضة
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29 - BIHI السبت 14 دجنبر 2019 - 12:31
اولا السيد بوميل فرنسي الجنسية والوصاية الفرنسية على كرة القدم المغربية لا تجادل
ثانيا الجامعة بخيرها او خميرها اللي جا راه كيغرف او يزيد بدون حسيب ولا رقيب
تالثا اين دور المستشارين القانونيين والمختصين في الخطا المرتكب عند التوقيع
هي ضيعة مفتوحة وبقرة تعطي المال السايب او المال السايب كيعلم السرقة
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30 - وا أسفاه السبت 14 دجنبر 2019 - 12:32
إنني من عشاق كرة القدم لعبا ومشاهدة بل كنت من المدمنين لكن ما يحصل على مستوى المنتخبات المغربية جعلني أكره وتشمئز نفسي عند رؤية أموال طائلة تصرف والنتائج صفر منذ إنجاز 86 وتأهل المنتخب إلى الدور الثاني كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا "الإنجاز" لم نشهد سوى الإنتكاسات والخروج من الأدوار الأولى باستثناء 2004 بالله عليكم من يعطينا الإحصائيات كم من الأموال صرفت ولم نجن سوى السراب والفقر والبطالة بأموال كان من الممكن أن تصرف فيما يعود على الشعب بالخير والرفاهية إسرائيل تتحكم في العالم ولا نسمع لمنتخباتها صوت لأنها تعرف حقيقة هذا المخدر المدمر. حسبنا الله ونعم الوكيل أليس منكم رجل رشيد يوقف هذه المهزلة.
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31 - ابو اسراء السبت 14 دجنبر 2019 - 12:33
المال السايب
التسيير الهاوي
غياب الرقابة والمحاسبة
انتقل من معد بدني الى مدرب امر غريب في بلاد الموغريب
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32 - khalid السبت 14 دجنبر 2019 - 12:34
فلوس اللبن ايديهم زعطوط واااااالمغاربة ههههه
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33 - الخطابي السبت 14 دجنبر 2019 - 12:34
قبل ان ننهج منهاج صاحب المقال ونصب غضبنا على الجامعه والقجع الذي لا أدافع عنه ألبته بل فقط علينا ان نتعلم التفكير في هدوء وبعيدًا عن السقوط في فخاخ بعض المنتفعين الذين يطمعون للكراسي ويطعنون رئيس الجامعه في ظهره وهم يأكلون على مائدته وهذه بالمناسبه عاده السياسيين الطموحين في العالم اجمع - الطبيعه البشرية - بان تجمع ملف وتقدمه لصحفي خفيف طموح بمقابل او بدونه فينشر الملف هذا من ناحيه المبدأ . مبدأ التعامل مع الأخبار والتفكير قبل التعليق والان وبخصوص النازلة اكيد ان المغرب بلد ترف الأجانب ولا اعرف لم الفرنسيين بالضبط من يستفيدون من ريع خرافي ممكن المساله تكون فقط عميله تهريب الأموال فقط للخارج بينما اجر المدرب لا يرقى لرقم الرسمي المذكور لكن الفارق يذهب لحساب مسؤول ما للخارج سواء كان للقجع او من هو اكبر منه . لا أتصور ان الجامعه ارتكبت نفس خطء غيريس اكيد تعلمت من تجربته فلن يمضوا مع مدرب اخر عقد فخ غير مرتبط بالنتائج لاحظوا ان نفس العمليه تتكرر وبغباء متعمد . لا بد ان يكون المدرب السعيد متواطئا في العمليه .
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34 - AZIZ bidaoui السبت 14 دجنبر 2019 - 12:35
بما ان بوميل(بو..مال) اغني عاطل في مغرب براتب 55 مليون (خمسة و خميس) في المغرب فلا نستغرب ان اب لاسرة يعمل بكد وجهد ولا يتقادا اجره كما يجب وبدون تغطية صحية وبدون سكن وبدون تمدرس لاءق اها الفوضي والمال السيب
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35 - chaima السبت 14 دجنبر 2019 - 12:35
وطن يقدر مجهودات الاجانب و طيح من عمل شعبه بينما دول اجنبية تعطي قيمة للمغاربة و تجعل منهم ذو مناصب و شهرة و ذالك لعملهم الجاد .
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36 - Samir السبت 14 دجنبر 2019 - 12:38
يقول المثل المغربي. للقا الضحكة وما ضحكش عليها ربي يحاسب عليها. لما كل هاذ الاستغراب راها زريبة وكلش تينهب فيها.
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37 - Ali السبت 14 دجنبر 2019 - 12:39
55 مليون أجرة 110 أساتذة متعاقدين في مغرب اليوم يعني 110 أسرة مغربية مدرب فاشل يساوي 110 أسر مغربية لو كان ناجحا لأخذ المغرب كله.
الرخا لله
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38 - نورالدين السبت 14 دجنبر 2019 - 12:42
ماشي مشكل..نفرضو ضريبة على مرتبات المتقاعدين و ها حنا مخلصينو و المشكل تحل....فين المشكل؟...و ما نخدموش اطباء جدد حيت وزير المالية قال ليك ما كاينش الميزانية و ها حنا شيطنا لفلوس...و ما نرسموش الاساتذة حيت ما كاينش لفلوس...غي تا تبغيو تعقدو الامور...الحلول كاينة...و هاد المدرب غي مثال واحد....اما راه كاينين بزاف الخلصة و لمسارية و الامتيازات...و فالاخير يكتب تقرير حول شي حاجة و ها هو محسوب خدام و معذب
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39 - فلوس اللبن السبت 14 دجنبر 2019 - 12:43
فلوس اللبن يديهم زعطوط...ماعدنا مانديرو بيهم
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