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كُتّاب وآراء
المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا
يُواصل الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم، استمتاعه بأجواء المغرب الجميلة، على الرغم من نتائجه السلبية، مُستغلا العقد الذي يجمعه بجامعة الكرة، والذي لا يتضمن شرطاً جزائيا لفسخه؛ ما جعل الفرنسي يُطيل مقامه بالمغرب، وهو البلد الذي وفرت جامعته الكروية له راتبا سمينا يُقدر بـ55 مليونا شهريا مع امتيازات مُغرية زادت من تشبثه بقميص المنتخب، ليستحق لقب "بو.. مال".
ويَجِدُ بوميل نفسه في إجازة مدفوعة الأجر، إذ لم يشتغل منذ شهر شتنبر الماضي، حيث قاد المنتخب الأولمبي للخروج من التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، دون أن تُحرك جامعة الكرة ساكنا؛ لأن عقد المدرب الفرنسي يُشكل عائقا أمام لقجع لفسخه بحكم ارتكاب هذا الأخير لخطأ فادح، بعدما وقع مع بوميل لفترة طويلة، دون شرط جزائي، وبراتب سمين أسال لُعاب الفرنسي وجعله يتشبث بجامعة لقجع.
وما جعل رئيس جامعة الكرة بين المطرقة والسندان هو رفض الويلزي أوشن واين روبيرت، المدير التقني الجديد للمنتخبات الوطنية، الاشتغال مع باتريس بوميل؛ لأن هذا الأخير لا يدخل في مخططاته وإستراتيجيته، ويراه غير قادر على تقديم الإضافة.
ولم يكن بوميل، الذي يفتقد سجلا وتاريخا في التدريب، يحلم في يوم من الأيام بأن يجد جامعة كروية تُوفر له كل هذه الامتيازات المتمثلة في سكن الخمس نجوم بمراكش والراتب "السمين"، فقط ليستمتع المدرب المدلل بأشعة الشمس الصحية لمدينة النخيل، رفقة عائلته الصغيرة، ويُمارس هواية تسلق الجبال ويُشارك ذلك عبر حسابه الخاص على "إنستغرام".
وسيكون لقجع مضطرا للتفاوض مع بوميل من أجل فسخ عقده بالتراضي، وهذا ما سيستنزف خزينة جامعة الكرة، وهي ضريبة سوء التسيير الذي يطرح أكثر من علامة استفهام داخل هذه المؤسسة ويفتح النقاش مجددا حول استنزاف المال العام.
يُشار إلى أن الفرنسي باتريس بوميل لم يسبق له أن تقلد مهام مدرب أول مع أي فريق، قبل أن يستفيد من سخاء جامعة لقجع، ليتحول إلى أغنى عاطل بالمغرب وأغلى مدرب مساعد في العالم، علما أن التوقيع معه كان على أساس معد بدني للمنتخب الأول، رفقة المدرب السابق رونار، وبعد مغادرة هذا الأخير، تم تنصيبه مدربا للأولمبيين، ليؤكد مرة أخرى فشله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
عندي ملاحظة صغيرة علاش خريجي اكبر الجامعات و المدارس العليا مثل ponts et chaussées, école centrale, polytechnique, école normale sup إلخ مثل لفتيت و بنموسى و حصاد و الائحة طويلة تعطى لهم مناصب الداخلية او التعليم او وزارات اخرى، هاؤلاء تكونوا لكي يسيروا الشركات و المقاولات الصناعية الكبرى و تطويروها، لا لي شغل منصب وزير او والي مدينة او عامل على مدينة.
هناك خلل كبير عند مسيري الدولة. اشنو كدير مهندس تكون في polytechnique على رأس وزارة الداخلية مثل لفتيت او شكيب بن موسى وا لحماق هادا.
كالمخططات التنوية والاستعجالية ومحاربة الهشاشة والكوارث الطبيعية.ومحاربة الهجرة السرية.
كلها ابواب يفتحها المسؤولين من أجل الاغتناء فقط.
والله فعلا مصيبة...
بقاو مهتمين ومحللين لإسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والأجانب قاضين حاجة بأجور خيالية ولا في الأحلام وأكثر من نصف المغاربة يرزحون تحت هامش الفقر آش طلع لينا من هاد الكورة كاع
أجرة سمينة قادرة عل فك البطالة على أكتر من 100عاطل عن العمل وماخفي كان أعظم ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سئمنا سئمنا ولا روح لمن تنادي
qui veux avoir des bons résultat, le siècle est longue
ثانيا الجامعة بخيرها او خميرها اللي جا راه كيغرف او يزيد بدون حسيب ولا رقيب
تالثا اين دور المستشارين القانونيين والمختصين في الخطا المرتكب عند التوقيع
هي ضيعة مفتوحة وبقرة تعطي المال السايب او المال السايب كيعلم السرقة
التسيير الهاوي
غياب الرقابة والمحاسبة
انتقل من معد بدني الى مدرب امر غريب في بلاد الموغريب
الرخا لله