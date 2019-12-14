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الرئيسية | رياضة | نادي الهلال يقصي الترجي من كأس العالم للأندية

نادي الهلال يقصي الترجي من كأس العالم للأندية

نادي الهلال يقصي الترجي من كأس العالم للأندية
هسبريس ـ د.ب.أ
السبت 14 دجنبر 2019 - 17:28

استهل نادي الهلال السعودي لكرة القدم مشاركاته في بطولات كأس العالم للأندية بفوز على الترجي التونسي، بنتيجة 1-0، اليوم السبت في الدور الثاني من النسخة الحالية للبطولة والتي تستضيفها قطر.

وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي للبطولة، والذي يلتقي فيه فلامنغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، على ملعب "خليفة الدولي" في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المقابل يلتقي الترجي، في نفس اليوم، مع الخاسر من مباراة اليوم بين السد القطري ومونتيري المكسيكي؛ وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم، على ملعب"جاسم بن حمد" بنادي السد القطري، بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ من الفريقين إلى حد كبير.

في الشوط الثاني، كافأ المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتمبي غوميز مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، الذي دفه به في الدقيقة 65 من المباراة، وسجل اللاعب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73؛ ليقود فريقه بجدارة إلى الدور قبل النهائي.

وضاعف محمد كنو من صعوبة المباراة على فريقه، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما نال إنذارين في الدقيقتين 83 و85؛ ليطرد من المواجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الترجي دوووووولة السبت 14 دجنبر 2019 - 17:43
الترجي العالمي أبان على علو كعبه على المغاربة
رغم إستحواذه على الكرة خسر لسوء الحظ
الترجي دووووووولة !
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-80
2 - widadi السبت 14 دجنبر 2019 - 17:43
ألف مبروك ل الهلال السعودي ،لقد استحقوا الفوز عن جدارة واستحقاق.
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41
3 - التنكي السبت 14 دجنبر 2019 - 17:48
بطل على الورقة ليست له مقومات البطل من العار ان تمثل افريقيا بفريق هزيل ساهمت الكاف في تمكينه من المشاركة وهو بطل من ورق
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51
4 - افريقيا السبت 14 دجنبر 2019 - 17:52
هذا أكيد، فليس هناك حكام افارقة لارتشاءهم، و لا تحكم في الفار. يجب التحقيق في بيان نادي الأهلي المصري بخصوص مقابلة النادي الساحلي و الرجاء البيضاوي في سنة 2015. "كانت مقلوبة علينا القفة و حنا في دار غفلون".
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41
5 - خليلوفيتش السبت 14 دجنبر 2019 - 17:52
الترجي بدون تحكيم يساوي خسارة و الدليل بطولة العالم للأندية.
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50
6 - الغش حبله قصير السبت 14 دجنبر 2019 - 18:02
لي طلاع بالغش نهاية ديالو بااااينة سريعة ومدوية.....
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39
7 - amine السبت 14 دجنبر 2019 - 18:03
مباراة شيقة لكن تحفظ شعباني من الهلال كان مبالغ فيه
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5
8 - Marokino السبت 14 دجنبر 2019 - 18:08
الترجي دولة غير في القارة السمراء و خارجها اصبح دويلة. في قطر مكاينش الحكم المصري او كاساما من اجل انقاد دولة الترشي من الانهيار. برافو الهلال مقابلة ممتازة.
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