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كُتّاب وآراء
نادي الهلال يقصي الترجي من كأس العالم للأندية
استهل نادي الهلال السعودي لكرة القدم مشاركاته في بطولات كأس العالم للأندية بفوز على الترجي التونسي، بنتيجة 1-0، اليوم السبت في الدور الثاني من النسخة الحالية للبطولة والتي تستضيفها قطر.
وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي للبطولة، والذي يلتقي فيه فلامنغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، على ملعب "خليفة الدولي" في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.
وفي المقابل يلتقي الترجي، في نفس اليوم، مع الخاسر من مباراة اليوم بين السد القطري ومونتيري المكسيكي؛ وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس.
وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم، على ملعب"جاسم بن حمد" بنادي السد القطري، بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ من الفريقين إلى حد كبير.
في الشوط الثاني، كافأ المهاجم الفرنسي المخضرم بافيتمبي غوميز مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، الذي دفه به في الدقيقة 65 من المباراة، وسجل اللاعب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73؛ ليقود فريقه بجدارة إلى الدور قبل النهائي.
وضاعف محمد كنو من صعوبة المباراة على فريقه، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما نال إنذارين في الدقيقتين 83 و85؛ ليطرد من المواجهة.
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تعليقات الزوّار (8)
رغم إستحواذه على الكرة خسر لسوء الحظ
الترجي دووووووولة !