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كُتّاب وآراء
الدفاع الحسني يخطف التعادل من ملعب نهضة بركان
تعادل فريق نهضة بركان بميدانه مع الدفاع الحسني الجديدي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم مؤجل الدورة الرابعة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وكان فريق نهضة بركان يسير في اتجاه الفوز بنقط المباراة بهدف اللاعب حمدي لعشير، عند الدقيقة 51، قبل أن يسجل حسام أمعنان هدف التعادل للدفاع الحسني الجديدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
والتحق الدفاع الحسني الجديدي بعد هذا التعادل بالمغرب التطواني في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان الذي انفرد بالمركز الثالث.