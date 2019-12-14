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كُتّاب وآراء
مونتيري يتخطى السد القطري في "مونديال الأندية"
تجاوز فريق مونتيري المكسيكي نادي السد القطري بحصة 3-2 في كأس العالم للأندية، اليوم السبت، ضمن الدور الثاني من النسخة الحالية للبطولة والتي تستضيفها قطر.
وسجل المكسيكيون هدفين في الدقيقتين 23 و45، عبر فانجيوني وفونيس على التوالي، قبل أن يبصم بغداد بونجاح على هدف السد في الدقيقة 66، ثم عاد مونتيري لتوسيع الفارق عبر رودريغيز في الدقيقة 77.
عند الدقيقة 89 جاء الهدف الثاني للنادي القطري، وقعه عبد الكريم حسن الحاج فضل الله، لتعرف المقابلة نهاية مشوار السد في المنافسة؛ وهو الفائز على هينجين سبورت في الدور التمهيدي من "مونديال الأندية 2019".
النادي المكسيكي يواجه نادي ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي، بينما السد القطري يلعب ضد الترجي التونسي، يوم الثلاثاء القادم، لتحديد صاحب المركز الخامس من المنافسة الدولية نفسها.