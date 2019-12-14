24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  2. الفرنسيون يتصدرون عدد ليالي المبيت بمدينة أكادير (5.00)

  3. إبداعات خلف قضبان السجون تحطّ الرّحال بمتحف "بنك المغرب" (5.00)

  4. أسلحة "حروب ناعمة جديدة" تحتدم بين واشنطن وموسكو وبكين (5.00)

  5. المدرب بوميل .. "أغنى عاطل بالمغرب" يتقاضَى 55 مليونا شهريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مونتيري يتخطى السد القطري في "مونديال الأندية"

مونتيري يتخطى السد القطري في "مونديال الأندية"

مونتيري يتخطى السد القطري في "مونديال الأندية"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 دجنبر 2019 - 20:31

تجاوز فريق مونتيري المكسيكي نادي السد القطري بحصة 3-2 في كأس العالم للأندية، اليوم السبت، ضمن الدور الثاني من النسخة الحالية للبطولة والتي تستضيفها قطر.

وسجل المكسيكيون هدفين في الدقيقتين 23 و45، عبر فانجيوني وفونيس على التوالي، قبل أن يبصم بغداد بونجاح على هدف السد في الدقيقة 66، ثم عاد مونتيري لتوسيع الفارق عبر رودريغيز في الدقيقة 77.

عند الدقيقة 89 جاء الهدف الثاني للنادي القطري، وقعه عبد الكريم حسن الحاج فضل الله، لتعرف المقابلة نهاية مشوار السد في المنافسة؛ وهو الفائز على هينجين سبورت في الدور التمهيدي من "مونديال الأندية 2019".

النادي المكسيكي يواجه نادي ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي، بينما السد القطري يلعب ضد الترجي التونسي، يوم الثلاثاء القادم، لتحديد صاحب المركز الخامس من المنافسة الدولية نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ودادي السبت 14 دجنبر 2019 - 20:58
هل السد هي الرجاے البيضاوي الذي هزم مونتيري المكسيکي و اتلتكو مِنِيرُو البرازيلي وتأهل الی النهايۃ أمام باير ميونيخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.