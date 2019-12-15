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كُتّاب وآراء
حدراف وياجور يلمعان مع ضمك بدوري السعودية
قاد الدولي المغربي محسن ياجور فريقه ضمك السعودي لكرة القدم للفوز على ضيفه الفيحاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في منافسات المرحلة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقدم ضمك في الدقيقة 15 بهدف سجله روني فيرنانديز مدافع الفيحاء بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف ياجور الهدف الثاني في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 54 سجل مخير الرشيدي هدف تقليص الفارق لفريق الفيحاء.
ورفع ضمك رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.
تجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي زكرياء حدراف، زميل ياجور في فريق ضمك، شارك هو الآخر في المباراة.