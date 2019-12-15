حكم مثير للجدل يدير مباراة الوداد وبيترو أتليتيكو

هسبورت - حمزة اشتيوي*

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الزامبي المثير للجدل جاني سيكازوي لقيادة مباراة الوداد الرياضي وضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي، لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الحكم الزامبي قد تعرض للتوقيف في وقت سابق من طرف الاتحاد الإفريقي على إثر الأخطاء التحيكيمة التي ارتكبها خلال مباراة الترجي التونسي وبريميرو أوغوستو الأنغولي، لحساب إياب نصف نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال، بعدما ألغى هدفا صحيحا للفريق الأنغولي.

كما أن الحكم نفسه كان معينا لمراقبة تقنية الفيديو "الفار" في إياب نهائي رادس بين الترجي التونسي و الوداد، والذي عرف أحداثا ستبقى خالدة في التاريخ الكروي للقارة السمراء.

ويحتل الوداد الرياضي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، بعد التعادل أمام كل من صانداونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، في حين يحتل بيترو أتليتيكو الأنغولي المركز الأخير بنقطة واحدة، فيما يتربع مامليودي صانداونز على صدارة هذه المجموعة برصيد أربع نقاط.

جدير بالذكر أن مباراة الوداد الرياضي وضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي ستجرى في الـ27 من دجنبر الجاري، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

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