24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. لسان الخشب (5.00)

  2. يونسكو تدرج "النخلة المغربية" في التراث الإنساني (5.00)

  3. نادي الهلال يقصي الترجي من كأس العالم للأندية (5.00)

  4. كندا تروم استقطاب أكثر من مليون مقيم دائم جديد (5.00)

  5. منيب: أستحق رئاسة الحكومة.. والمنافسة تستدعي حل حزب "البام" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | حكم مثير للجدل يدير مباراة الوداد وبيترو أتليتيكو

حكم مثير للجدل يدير مباراة الوداد وبيترو أتليتيكو

حكم مثير للجدل يدير مباراة الوداد وبيترو أتليتيكو
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الأحد 15 دجنبر 2019 - 12:20

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الزامبي المثير للجدل جاني سيكازوي لقيادة مباراة الوداد الرياضي وضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي، لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الحكم الزامبي قد تعرض للتوقيف في وقت سابق من طرف الاتحاد الإفريقي على إثر الأخطاء التحيكيمة التي ارتكبها خلال مباراة الترجي التونسي وبريميرو أوغوستو الأنغولي، لحساب إياب نصف نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال، بعدما ألغى هدفا صحيحا للفريق الأنغولي.

كما أن الحكم نفسه كان معينا لمراقبة تقنية الفيديو "الفار" في إياب نهائي رادس بين الترجي التونسي و الوداد، والذي عرف أحداثا ستبقى خالدة في التاريخ الكروي للقارة السمراء.

ويحتل الوداد الرياضي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، بعد التعادل أمام كل من صانداونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، في حين يحتل بيترو أتليتيكو الأنغولي المركز الأخير بنقطة واحدة، فيما يتربع مامليودي صانداونز على صدارة هذه المجموعة برصيد أربع نقاط.

جدير بالذكر أن مباراة الوداد الرياضي وضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي ستجرى في الـ27 من دجنبر الجاري، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خبير الأحد 15 دجنبر 2019 - 12:32
بصفتي كخبير و ملم بالشؤون الافريقية فان الوداد عليه لعب الكرة فقط و الاهتمام بالخطط فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.