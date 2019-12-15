24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:22
|13:27
|16:02
|18:24
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقاش حقوقي للرفض والتأييد في عقوبة الإعدام
- استهداف الوحدة الترابية يحرم رئيس الجزائر من "التهنئة المغربية"
- مكناس .. إيقاف أربعيني خطط لتنفيذ هجوم انتحاري
- مبروكي يلتقط قسوة إهانة المغربيات .. "المرأة حْمارَة وَخّا تْكونْ عْمارَة"
- صوت الوطن
"قطار بوقنادل" و"ملعب الموت" .. كوارث تسائل المستعجلات بالمملكة (5.00)
- العلمي: تصريح أخنوش بشأن التربية يهم فئة واضحة من المغاربة - (285)
- منيب: أستحق رئاسة الحكومة.. والمنافسة تستدعي حل حزب "البام" - (114)
- استهداف الوحدة الترابية يحرم رئيس الجزائر من "التهنئة المغربية" - (93)
- "الأحرار" يرصدون المشاكل والانتظارات بأبي الجعد - (93)
- "المتعاقدون" يُهددون الحكومة بالتصعيد ويتمسّكون بمطلب الإدماج - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بانون يحضر تدريبات لاعبي الرجاء رغم الإصابة
حضر بدر بانون، مدافع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، في أكثر من مناسبة تداريب فريقه، بالرغم من الإصابة التي يُعاني منها، والتي أبعدته عن الملاعب إلى غاية بداية يناير المقبل.
ويُصر بانون في كل مرة على الحضور إلى تداريب "النسور" من أجل تحفيز زملائه، وهو الأمر الذي نال إعجاب جماهير الفريق، التي تفاعلت مع صورة للمدافع رفقة ابنه بالحصة التدريبية للرجاء، متمنية له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.
وحسب الفحوصات الطبية التي أجراها بانون فإنه لن يتمكن من العودة إلى الميادين إلا في يناير المقبل، على أن يبدأ عملية الترويض خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما سيُغيبه عن مباريات مهمة في الدوري الاحترافي وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
جدير بالذكر أن المدافع الرجاوي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ودادي بكل روح رياضية يحييكم