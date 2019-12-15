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الرئيسية | رياضة | بانون يحضر تدريبات لاعبي الرجاء رغم الإصابة

بانون يحضر تدريبات لاعبي الرجاء رغم الإصابة

بانون يحضر تدريبات لاعبي الرجاء رغم الإصابة
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الأحد 15 دجنبر 2019 - 13:40

حضر بدر بانون، مدافع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، في أكثر من مناسبة تداريب فريقه، بالرغم من الإصابة التي يُعاني منها، والتي أبعدته عن الملاعب إلى غاية بداية يناير المقبل.

ويُصر بانون في كل مرة على الحضور إلى تداريب "النسور" من أجل تحفيز زملائه، وهو الأمر الذي نال إعجاب جماهير الفريق، التي تفاعلت مع صورة للمدافع رفقة ابنه بالحصة التدريبية للرجاء، متمنية له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

وحسب الفحوصات الطبية التي أجراها بانون فإنه لن يتمكن من العودة إلى الميادين إلا في يناير المقبل، على أن يبدأ عملية الترويض خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما سيُغيبه عن مباريات مهمة في الدوري الاحترافي وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

جدير بالذكر أن المدافع الرجاوي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ودادي الأحد 15 دجنبر 2019 - 13:58
بالشفاء العاجل للاعب بانون و نتمنى نهاية دوري محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء العالمي و أولمبيك اسفي. و نتمنى نهاية دوري ابطال أفريقيا بين الرجاء العالمي و وداد الأمة.
ودادي بكل روح رياضية يحييكم
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