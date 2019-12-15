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كُتّاب وآراء
التنافس الرياضي يجمع مؤسسات اجتماعية بخريبكة
أجرت مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم خريبكة، الأحد بمقرّ دار الطالبة الجامعية، إقصائياتها الإقليمية المندرجة ضمن البطولة الوطنية الـ47 لألعاب المؤسسات الاجتماعية، وشملت في فئة الذكور كرة القدم فقط؛ فيما أجرت فئة الإناث منافسات في كرة السلة وكرة اليد والعدو الريفي.
وانتهت الإقصائيات، التي أشرفت على تنظيمها المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخريبكة، بتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية بالمدينة ذاتها، احتلال سومية المعطاوي، من دار الفتاة وادي زم، المرتبة الأولى في مسابقة العدو الريفي "فردي"، متبوعة بكل من فاطمة الزهراء بوحلكة من دار الأطفال وادي زم، وفاطمة الزهراء سمير من دار الفتاة بوادي زم.
وفي الترتيب الخاص برياضة العدو الريفي "جماعي"، تمكنت ممثلات مؤسسة الرعاية الاجتماعية "دار الأطفال" بمدينة وادي زم من احتلال المرتبة الأولى؛ فيما عادت المرتبة الثانية لممثلات مؤسسة دار الطالبة بالجماعة القروية أولاد فنان.
وفي كرة اليد، تمكّن فريق دار الطالبة بأولاد عبدون من الفوز على فريق دار الطالبة لكفاف بعشرة أهداف مقابل هدفين، في الوقت الذي جمعت فيه المباراة النهائية في كرة السلة بين فريقيْ دار الطالبة وادي زم ودار الطالبة لكفاف، وانتهت بفوز الفريق الأول بحصة بخمسة عشر هدفا مقابل ثلاثة أهداف.
وتزامنا مع المسابقات المذكورة، احتضنت دار الطالب والطالبة بجماعة أولاد بوغادي ببني خيران إقصائيات كرة القدم ذكور، وانتهت بفوز فريق دار الأطفال خريبكة على حساب فريق دار الطالب والطالبة أولاد بوغادي بثلاثة أهداف مقابل هدفين إثر وصولهما إلى ضربات الترجيح.