الوداد يهزم الجيش الملكي في "الكلاسيكو" ويرتقي إلى صدارة البطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

حقّق فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم فوزا ثمينا على حساب ضيفه الجيش الملكي، في المباراة المؤجلة عن الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وبدأت عناصر الفريق البيضاوي مجريات الشوط الأول بشكل جيد، حيث كان رفاق العميد إبراهيم النقاش قريبين من هز الشباك خلال العشر دقائق الأولى بالخصوص، عبر خلق بعض المناورات الهجومية التي شكلت الخطورة على مرمى حارس الجيش محمد باعيو.

ومع مرور دقائق الجولة الأولى، استعاد "العساكر" توازنهم في المباراة ليتم الرد على مناورات الوداد بتهديد صريح لمرمى رضا التكناوتي، في أكثر من كرة، مع الحفاظ على تركيز دفاعي كبير.

وتفنن لاعبو الوداد في تضييع سيل من فرص التهديف خلال الدقائق الأخيرة للنصف الأول، بفعل التركيز الذي خان إسماعيل الحداد، في كرات عديدة؛ فيما كان تعويل أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب منصبا على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

خلال أطوار الجولة الثانية، تواصل ضغط العناصر الودادية على معترك عمليات الفريق "الرباطي"؛ غير أن النجاعة الهجومية ظلت هي الحلقة المفقودة، قبل أن يحتسب لهم الحكم هشام التمسماني ركلة جزاء في حدود الدقيقة الـ68، ترجمها البديل بديع أووك إلى هدف الفوز.

وكان الجيش قريبا من العودة في النتيجة لولا تألق الحارس "الودادي" رضا التكناوتي، وإنقاذه شباك فريقه من هدف محقق في الربع ساعة الأخيرة.

وارتقى الوداد إلى صدارة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز برصيد 16 نقطة، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الجيش الملكي في 13 نقطة بالمركز الخامس.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com