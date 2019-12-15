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الرئيسية | رياضة | الوداد يهزم الجيش الملكي في "الكلاسيكو" ويرتقي إلى صدارة البطولة

الوداد يهزم الجيش الملكي في "الكلاسيكو" ويرتقي إلى صدارة البطولة

الوداد يهزم الجيش الملكي في "الكلاسيكو" ويرتقي إلى صدارة البطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:32

حقّق فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم فوزا ثمينا على حساب ضيفه الجيش الملكي، في المباراة المؤجلة عن الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وبدأت عناصر الفريق البيضاوي مجريات الشوط الأول بشكل جيد، حيث كان رفاق العميد إبراهيم النقاش قريبين من هز الشباك خلال العشر دقائق الأولى بالخصوص، عبر خلق بعض المناورات الهجومية التي شكلت الخطورة على مرمى حارس الجيش محمد باعيو.

ومع مرور دقائق الجولة الأولى، استعاد "العساكر" توازنهم في المباراة ليتم الرد على مناورات الوداد بتهديد صريح لمرمى رضا التكناوتي، في أكثر من كرة، مع الحفاظ على تركيز دفاعي كبير.

وتفنن لاعبو الوداد في تضييع سيل من فرص التهديف خلال الدقائق الأخيرة للنصف الأول، بفعل التركيز الذي خان إسماعيل الحداد، في كرات عديدة؛ فيما كان تعويل أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب منصبا على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة.

خلال أطوار الجولة الثانية، تواصل ضغط العناصر الودادية على معترك عمليات الفريق "الرباطي"؛ غير أن النجاعة الهجومية ظلت هي الحلقة المفقودة، قبل أن يحتسب لهم الحكم هشام التمسماني ركلة جزاء في حدود الدقيقة الـ68، ترجمها البديل بديع أووك إلى هدف الفوز.

وكان الجيش قريبا من العودة في النتيجة لولا تألق الحارس "الودادي" رضا التكناوتي، وإنقاذه شباك فريقه من هدف محقق في الربع ساعة الأخيرة.

وارتقى الوداد إلى صدارة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز برصيد 16 نقطة، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الجيش الملكي في 13 نقطة بالمركز الخامس.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الوداد العالمي الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:37
الحكم حرم الوداد من 3 ضربات جزاء واضحة ، للأسف التحكيم ضعيف و يساند الفريق الثاني للبيضاء رجاء بيضاوي
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6
2 - عبدو من الرباط الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:38
وكان الحكم رجل المقابلة بامتياز
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4
3 - mounir الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:44
الف مبروك للوداد الامة احسن فريق وطني دائما الانتصار تابع الانتصار,
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6
4 - النورس الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:44
ضربة جزاء خيالية جدا...الحكم لم يخرج على المعتاد وساعد كالعادة فريق الحكام...كما حدت الموسم الماضي هذه السنة البطولة ودادية..
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-6
5 - ودادي 20 الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:44
المقابلة عرفت اتجاه واحد هو مرمى الجيش الملكي وكانت النتيجة تكون على الأقل 3-0 لولا تسرع اللاعبين ..هنيئا الوداد تصدر البطولة
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8
6 - احمد الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:45
ببذلته البيضاء ظننت ان الاتحاد البيضاوي هو من لعب ضد الجيش الملكي...
ان البذلة البيضاء هي البذلة الرسمية لفريق الطاس...
والبذلة الحمراء هي اللتي من نصيب وداد الامة....
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-10
7 - Widad الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:46
Bravo widad inchallah lbotola
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2
8 - رشيد من نيوجرسي الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:48
مبروك علينا الانتصار المستحق أمام فريق الجيش الملكي العريق والذي تحسن كثيرا هذه السنة. بالنسبة للوداد كان جيدا ولو مع كثرة المباريات فقط وجب التركيز أمام المرمى لان اهدار الفرص قد يفقدك النقاط الثلاث. أتمنى الفوز للوداد ان شاء الله في بني ملال لتأكيد الصدارة.
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10
9 - abdou الأحد 15 دجنبر 2019 - 19:50
الذي هزم الجيش هو الحكم ضربۃ جزاے خياليۃ الحسوني هو الذي ارتمی لوحده كان علی الحكم اعطاے ضربۃ خطأ ضد الحسوني واشهار الورقۃ الصفراے ,ثم طرد لاعب في الوقت الذي كان الجيش قريب من التعادل. كما سبق وقالو البطولۃ دوما
للوداد حتی يُغَيَّرََ رٸيس العصبۃ .
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-14
10 - Rbati الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:00
مبروك فوز الوداد و طاليب لعب بخطة دفاعية غير مفهومة خصوصا الشوط الثاني..الحكم ارتكب أخطاء ضد الفريقين ولم يعلن عن ضربتي جزاء للوداد و اعلن عن التي لم تكن واضحة
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7
11 - محمد الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:02
السلام عليكم .نوصير يكرر صيامه على الحكم دون أي انذار .
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-4
12 - zohra الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:12
دامت الوداد في الصدارة والبطولة هاد العام للفريق الاحمر
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8
13 - محلل منزلي . وجدة الأحد 15 دجنبر 2019 - 20:14
شاهدت البارحة مقابلة الهلال السعودي امام الترجي التونسي ... الصراحة لم اكن اتوقع ان فريق سعودي يلعب بتلك الطريقة . الترجي ظهر كالقزم امام فريق كبير فنيا بلاعبين محترفين بمعنى الكلمة . الجمهور المغربي يستحق بطولة في مستوى عال و لن يتاتى دلك الا ببيع الفرق الوطنية لملاكين كبار اجانب او محليين ....
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