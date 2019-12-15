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كُتّاب وآراء
بلهندة يقترِب من تعزيز صفوف النصر السعودي
اقْتَرَبَ الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم، من الانضمام لإحدى فرق الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكَّدت وسائل إعلام سعودية أن بلهندة يريد مغادرة ناديه التركي، بعد تكرار الصفارات من الجماهير التركية ضده، في الآونة الأخيرة.
ويُعد نادي النصر هو الأقرب لضم بلهندة، بتوصية من زملائه المغاربة نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله.
وكَان بلهندة قد أبدى رغبة في مغادرة فريقه التركي منذ الموسم الماضي، إلا أن العروض التي أتت للاعب المغربي لم تكن بالقوية.
تجدُر الإشارة إلى أن يونس بلهندة كان قد شارك في أغلب مباريات غلطة سراي وتمكن من تسجيل العديد من الأهداف، منها ثلاثة في الدوري التركي، بالإضافة إلى مساهمته في صناعة الأهداف.